Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 9 выпуске от 12.11.2021

13 ноября 2021 00:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 9 выпуске от 12.11.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 9 выпуске от 12.11.2021
пресс-служба канала СТБ

12 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 9 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

Участников осталось четверо. На этой неделе главная Холостячка страны узнала, как живут претенденты на ее сердце, где они работают и чем занимаются в свободное время. Но далеко не всё из мира мужчин ее порадовало…

Чья жизнь вдохновила Злату настолько, что она подарила мужчине завтрак, приготовленный с любовью? А чья – заставила задуматься и попрощаться с участником?

И так, в 9 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 12.11.2021 проект никто не покинул. Злата дала шанс всем мужчинам еще проявиться, и певица решила познакомиться с их родными на следующей недели. Тогда она и примет решение, кто отправится домой.

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