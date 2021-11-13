Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 9 выпуске от 12.11.2021
12 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 9 выпуске - читайте в нашем материале.
Участников осталось четверо. На этой неделе главная Холостячка страны узнала, как живут претенденты на ее сердце, где они работают и чем занимаются в свободное время. Но далеко не всё из мира мужчин ее порадовало…
Чья жизнь вдохновила Злату настолько, что она подарила мужчине завтрак, приготовленный с любовью? А чья – заставила задуматься и попрощаться с участником?
И так, в 9 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 12.11.2021 проект никто не покинул. Злата дала шанс всем мужчинам еще проявиться, и певица решила познакомиться с их родными на следующей недели. Тогда она и примет решение, кто отправится домой.