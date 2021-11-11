Холостячка 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
11 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
instagram.com/zlata.ognevich
12 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Холостячка-2. 9 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 9 выпуске реалити Холостячка-2
: Как живут претенденты на сердце Златы Огневич? Где работают? И чем занимаются в свободное время? Ответы на эти вопросы Холостячка узнает уже на этой неделе. Но далеко не всё из мира мужчин ее порадует… Кто-то вызовет Злату на боксерский ринг. Кто-то познакомит с ребенком. А кто-то даже устроит очную ставку с бывшей! Чудеса случаются! Один из мужчин превратит теплый летний день в морозную новогоднюю ночь и подарит Злате настоящую зимнюю сказку. А вот другой точно знает, где будет их совместный дом и уже работает над его проектом. Чья жизнь вдохновит Злату настолько, что она подарит мужчине завтрак, приготовленный с любовью? А чья – заставит задуматься и попрощаться с участником?
9 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 12 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.