Холостячка 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021) instagram.com/zlata.ognevich

12 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Холостячка-2. 9 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.