Адская кухня: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)
8 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)
пресс-служба Нового канала
8 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск реалити Адская кухня. 10 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске реалити Адская кухня
: До финала реалити остается всего пять недель и участникам «Адской кухни» становится все сложнее угодить Шефу. Он присматривается к поварам, чтобы найти достойных претендентов на черные кители, а значит и испытания устраивает куда суровее, чем ранее. На этой неделе участники будут изучать моноресторан и умный IT-ресторан. В финале их ждет ужин в телересторане «Адской кухни», после которого кто-то покинет проект.
10 выпуск реалити Адская кухня смотрите 8 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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