Адская кухня: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)
31 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)
пресс-служба Нового канала
1 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск реалити Адская кухня. 9 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 9 выпуске реалити Адская кухня
: Борьба между мужчинами и женщинами на «Адской кухне» продолжается. На этой неделе команды ждут новые испытания, которые участникам придумал Шеф Алекс Якутов. Повара будут изучать фудпейринг и искусственный интеллект, а также готовить еду, которая покорит соцсети. На «Адскую кухню» придут звезды ТикТок Александр Волошин и Анна Тринчер. Но самым сложным испытанием станет ужин в телересторане. После которой кто-то покинет проект.
9 выпуск реалити Адская кухня смотрите 1 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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