Холостячка Злата Огневич устроила фотосессию в нижнем белье – фото

Певица Злата Огневич продолжает искать свою любовь на проекте Холостячка 2 сезон.

Пока телезрители наблюдают за своей любимицей в проекте Холостячка-2 , сама Злата Огневич решила их порадовать очень нежными кадрами. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала серию снимков с откровенной фотосессии.

В кадре артистка позировала в нижнем белье. И конечно же, под публикацией посыпались сотни комментариев.

instagram.com/zlata.ognevich

Многие фолловеры оценили фото звезды, отметив, что кадры не слишком откровенные, поэтому это эстетически красиво выглядит. А сама Злата на каждом из них разная: то нежная, то страстная, то мягкая, то решительная.

instagram.com/zlata.ognevich

Одному из комментаторов Огневич решила ответить лично. Подписчица написала: "Фото супер, но вам не кажется, что этой сексуальности уже переизбыток? Вы уже всем доказали и показали какой вы можете быть, но не до конца наверное доказали себе? Оставьте эти откровенные фото и наряды для любимого)"

Злата дала ответ: "Я это делаю для СЕБЯ. Это очень кайфово - делать для СЕБЯ. Попробуйте."

instagram.com/zlata.ognevich

Подписчица продолжила диалог: "Если вы не знали, то такие фото забирают вашу энергию. Мужчина который смотрит на вас обнаженную, фантазирует и мысленно прикасается к вам, тем самым поглощая ваше энергию..."

Холостячка решила и тут ответить: "Энергию забирают многочисленные интроекции и надстройки. То, что Вы пишете - является интроекцией".

instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,