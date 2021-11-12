Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Светская львица Пэрис Хилтон наконец-то распрощалась со статусом вечной невесты.
За плечами у Хилтон множество романов. Среди ее бойфрендов в свое время были Рик Саломон, Джейсон Шо, Ник Картер, Крис Зилка. Но найти свое счастье звезда все-таки смогла.
Двухлетний роман с бизнесменом Картером Реумом закончился для светской львицы свадьбой. 11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная свадьба пары.
Для такого особенного в своей жизни дня Пэрис выбрала полупрозрачное платье, украшенное цветами. Ее образ дополнили фата, крупные серьги с бриллиантами и кольцо.
Фотографиями со свадьбы влюбленные пока решили не делиться. Они лишь сделали несколько признаний в личном подкасте Хилтон – «This is Paris».
Это определенно будет наша сказочная свадьба, - сказал Реум. - Первый поцелуй, первое объятие и, как мы всегда говорим, электрические разряды, которые стреляют между нами - я буду думать обо всех этих воспоминаниях.
Напомним,