Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

12 ноября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Светская львица Пэрис Хилтон и Картер Реум
instagram.com/parishilton

Светская львица Пэрис Хилтон наконец-то распрощалась со статусом вечной невесты.

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Вокруг Пэрис Хилтон постоянно вертится множество слухов, домыслов и неоспоримых фактов. Прежде всего, светская львица прославила себя с помощью скандальных выходок, а уже потом внимание публики переключалось на ее личную жизнь.

За плечами у Хилтон множество романов. Среди ее бойфрендов в свое время были Рик Саломон, Джейсон Шо, Ник Картер, Крис Зилка. Но найти свое счастье звезда все-таки смогла.

Двухлетний роман с бизнесменом Картером Реумом закончился для светской львицы свадьбой. 11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная свадьба пары.

Для такого особенного в своей жизни дня Пэрис выбрала полупрозрачное платье, украшенное цветами. Ее образ дополнили фата, крупные серьги с бриллиантами и кольцо. 

Светская львица Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton
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Среди гостей было немало знаменитостей. Приглашение получили Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса, манекенщик Джордан Барретт, Пола Абдул и другие.

Фотографиями со свадьбы влюбленные пока решили не делиться. Они лишь сделали несколько признаний в личном подкасте Хилтон – «This is Paris».

Это определенно будет наша сказочная свадьба, - сказал Реум. - Первый поцелуй, первое объятие и, как мы всегда говорим, электрические разряды, которые стреляют между нами - я буду думать обо всех этих воспоминаниях.

Напомним, 

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