Экс-жена Позитива рассказала всю правду об их разводе
Появились новые детали личной жизни экс-участника группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего.
Для большинства поклонников Алексея эта новость стала шоком. И это не удивительно, ведь со своей супругой артист прожил в браке 8 лет. А встречаться пара вовсе начала, когда им было по 15 лет.
Недавно Анна впервые за долгое время решила дать большое интервью для программы «Зірковий шлях», в котором поделилась деталями расставания с Алексеем.
Поставить точку решила Анна. Для девушки это был сложный переломный момент.
Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастливым по отдельности, - говорит девушка. - Вот тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно.
Ну если была другая женщина, то это уже будет на совести Леши. Но я об этом ничего не знаю, - уверяет Анна. - Слухи и сплетни в шоу-бизнесе все время ходят. Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Я бы не верила всему. Они танцевали вместе, они были в одном проекте.
В конце Анна добавила, что официально развод с Алексеем она оформила только два месяца назад.
Напомним,