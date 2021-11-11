Экс-жена Позитива рассказала всю правду об их разводе

Появились новые детали личной жизни экс-участника группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего.

В апреле 2021 года экс-солист группы «Время и Стекло» и участник коллектива MOZGI Алексей Завгородний ошарашил публику неожиданным заявлением. Певец признался, что разводится со своей женой Анной.

Для большинства поклонников Алексея эта новость стала шоком. И это не удивительно, ведь со своей супругой артист прожил в браке 8 лет. А встречаться пара вовсе начала, когда им было по 15 лет.

Недавно Анна впервые за долгое время решила дать большое интервью для программы «Зірковий шлях», в котором поделилась деталями расставания с Алексеем.

Певец Алексей Завгородний / instagram.com/positiff

Оказалось, что до оглашения новости о разводе Анна и Алексей не жили вместе уже около двух лет. Сначала пара сделала паузу, но пожив порознь, они поняли, что отношения не спасти.

Поставить точку решила Анна. Для девушки это был сложный переломный момент.

Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастливым по отдельности, - говорит девушка. - Вот тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно.

Бывшая жена Алексея Завгороднего - Анна / instagram.com/annchuk

Также Анна решила прокомментировать слухи о возможном романе Завгороднего с его партнершей по проекту «Танці з зірками» - Юлией Сахневич.

Ну если была другая женщина, то это уже будет на совести Леши. Но я об этом ничего не знаю, - уверяет Анна. - Слухи и сплетни в шоу-бизнесе все время ходят. Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Я бы не верила всему. Они танцевали вместе, они были в одном проекте.

В конце Анна добавила, что официально развод с Алексеем она оформила только два месяца назад.

Напомним,