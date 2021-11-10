Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак

На днях секс-символ 90-х Иво Бобул дал интервью журналистам программы ЖВЛ на 1+1.

Во время беседы Народный артист Украины рассказал о личной жизни, детях от разных браков, творчестве, и своем отношении к украинским артистам. Кроме того, Иво Бобул раскритиковал Екатерину Павленко – солистку группы Go_A.

С чего же все началось. Недавно в одном из шоу Катя сказала, что сейчас украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми бы следовала молодежь. А те, что были популярны лет 10 назад, уже их не интересуют. Видимо, слова Павленко задели за живое Иво Бобула.

Иво Бобул / youtube.com/channel/UC9U3myzqQkawRJ4J-TyEhIw

Позже в своем интервью Славе Демину солистка группы Go_A призналась, что за кулисами к ней подошел Бобул и заявил, что у нее звездная болезнь, что ей нужно спуститься на землю, и что она своими словами оскорбила всех артистов.

И вот, в новом выпуске ЖВЛ Бобул вспомнил о Павленко и жестко "по ней прошелся".

Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто. И зовут ее никак, – сказал Иво Бобул.

Солистка группы Go_A Екатерине Павленко / instagram.com/monokatee

А вот уважение у певца вызывает Ани Лорак, несмотря на то, что она уехала в Россию, где сейчас живет и выступает.

А что тут у нас? У нас что, есть работа? Да нет работы, – сказал Иво Бобул.

Напомним,