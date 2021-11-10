Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак
На днях секс-символ 90-х Иво Бобул дал интервью журналистам программы ЖВЛ на 1+1.
С чего же все началось. Недавно в одном из шоу Катя сказала, что сейчас украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми бы следовала молодежь. А те, что были популярны лет 10 назад, уже их не интересуют. Видимо, слова Павленко задели за живое Иво Бобула.
И вот, в новом выпуске ЖВЛ Бобул вспомнил о Павленко и жестко "по ней прошелся".
Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто. И зовут ее никак, – сказал Иво Бобул.
А вот уважение у певца вызывает Ани Лорак, несмотря на то, что она уехала в Россию, где сейчас живет и выступает.
А что тут у нас? У нас что, есть работа? Да нет работы, – сказал Иво Бобул.
Напомним,