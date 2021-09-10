Солистка "Go_A" Катя Павленко рассказала, как боролась за свою жизнь и моменте, когда смерть казалась неизбежной

Вокалистка группы «Go_A» Екатерина Павленко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, рассказала о непростых временах, предшествовавших успешной вокальной карьере.

Группа «Go_A» выиграл нацотбор «Евровидения» два года назад. И за месяц из нишевой группы превратились в «селебретиз» со множеством поклонников и хейтеров.

Сумасшедшая просто волна внимания, хейт параллельно, эти подготовительные моменты, мы не понимали, где нам брать на это деньги. Мне еще в Киев пришлось переехать. Я просыпаюсь в квартире, слышу, что летит самолет, и у меня такое впечатление, что он сейчас врежется в наш дом. А я на 21 этаже живу. И я лежу, и у меня такие мысли были: ну в принципе, если он врежется, то я даже не расстроюсь, – рассказала вокалистка «Go_A».

Катя Павленко, которая родилась в Нежине, сейчас и не вспомнит, когда музыка заполонила ее жизнь.

Первую песню написала – мне было 5 лет, наверное. И это было так просто. Мне очень хотелось играть на пианино. В музыкальной школе преподавался только академический вокал. Я начала заниматься, и сказали: «Надо идти в оперу, очень громкий голос, – рассказала певица.

Большое оперное будущее перечеркнула болезнь, а ей предшествовала семейная драма. Когда девочке было 8 - умер ее дедушка. И мама поссорилась с братом, дядей Кати, с которым они тогда делили большой дедов дом. После ссоры женщина с ребенком оказались на улице.

Я своего дядю очень любила. Я вообще очень любила свою семью. И очень сложная ситуация была, у него по сути со мной не было ссоры, был конфликт с мамой. Когда мы ссорились с мамой, то он меня звал к себе. Квартиру снять было невозможно, и поэтому постоянно какие-то друзья были мамины, я жила у двоюродной бабушки. Я, бывает, еду по Нежину, и помню: тут я ночевала, здесь, у этих людей, – поделилась Павленко на телеканале «Украина».

С папой они тоже не общались, поэтому поддержки просить было не у кого.

Я отца видела последний раз 12 лет назад. Мне было 17 лет, когда мы с ним познакомились. С отцом как-то не сложилось, – рассказала солистка «Go_A».

В конце концов, спустя годы скитаний по чужим квартирам, они поселились в своем недостроенном доме без отопления. Сейчас Катя предполагает, что именно переохлаждение и привело к проблемам с легкими. Тогда и начались в жизни девочки бесконечные скитания по больницам.

Как раз отрезок жизни с 14 по 17 лет. Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. У меня и так в палате уже начали умирать люди. Меня просто там залечили уже так, что я весила 43 кг, и мне ничего не помогало, – поделилась Екатерина.

Она признается, был момент, когда смерть казалась неизбежной. Ее дважды вытягивали с того света:

Был классный в Чернигове анестезиолог. Мне кажется, он спас мне жизнь. Помню хирургов вызвали, ночью была экстренная операция, и он прям помогал мне пить воду. В Киев, когда мы приехали, это вообще другая история. Они как-то так все меня взялись и спасли.

Болезнь не прошла бесследно. Врачи говорили – о пении придется забыть.

Был плохое настроение, я включила «Korn», и начала подпевать. А потом подумала: «Ничего себе, у меня получается», – говорит Екатерина Павленко и с тех пор, признается, у нее появилась одна цель – музыка.

Напомним,