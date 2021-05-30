Солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения-2021: Он очень классный
30 мая 2021 18:00
Катерина Даниленко
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко
социальная сеть Instagram
Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко не смогла пройти мимо слухов, которые появились вокруг ее личной жизни.
После участие на песенном конкурсе Евровидение-2021 исполнительнице
стали приписывать роман с итальянцем Дамиано Давидом, который занял первое место в финале шоу. Артистка решила внести ясность в прямом эфире в Instagram.
Девушка отметила, что сдружилась с солистом коллектива Måneskin, их отношения можно сравнить с отношениями брата и сестры. А вот о романе с ним не может быть и речи.
Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А в общем-то он очень классный и харизматичный парень.
Победитель Евровидения-2021 Дамиано Давид / социальная сеть Instagram
Что касается творческого сотрудничества, то Павленко не исключает, что коллаборация с итальянским рок-коллективом возможна. Исполнители уже обсуждали свое видение тандема, однако нужно уладить много юридических моментов, таких как сотрудничество лейблов, жизнь в разных странах и другие моменты.
Напомним,