Солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения-2021: Он очень классный

30 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения-2021: Он очень классный
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко
социальная сеть Instagram

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко не смогла пройти мимо слухов, которые появились вокруг ее личной жизни.

Читайте такжеДвойник Нади Дорофеевой удивила сходством с певицей ‒ фото
После участие на песенном конкурсе Евровидение-2021 исполнительнице стали приписывать роман с итальянцем Дамиано Давидом, который занял первое место в финале шоу. Артистка решила внести ясность в прямом эфире в Instagram.

Девушка отметила, что сдружилась с солистом коллектива Måneskin, их отношения можно сравнить с отношениями брата и сестры. А вот о романе с ним не может быть и речи.

Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А в общем-то он очень классный и харизматичный парень.

Победитель Евровидения-2021 Дамиано Давид / социальная сеть Instagram

Читайте такжеНаталья Могилевская планирует сбросить 10 кг за два месяца
Что касается творческого сотрудничества, то Павленко не исключает, что коллаборация с итальянским рок-коллективом возможна. Исполнители уже обсуждали свое видение тандема, однако нужно уладить много юридических моментов, таких как сотрудничество лейблов, жизнь в разных странах и другие моменты.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Go-A Дамиано Давид Måneskin Екатерина Павленко

Материалы по теме

Беременная Катя Осадчая восхитила стильным аутфитом в Грузии ‒ фото
Новости

Беременная Катя Осадчая восхитила стильным аутфитом в Грузии ‒ фото
Абсолютная пустота: Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак
Новости

Абсолютная пустота: Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 18.05.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 18.05.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK