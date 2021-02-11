Go_A прокомментировали реакцию на песню Шум для Евровидения-2021

11 февраля 2021 11:10 Алла Лысак
Go_A прокомментировали реакцию на песню Шум для Евровидения-2021
Go_A прокомментировали реакцию на песню Шум для Евровидения
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Не все украинцы остались довольны выбранной композицией.

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В 2021 году Украину на Евровидении представит группа Go_A с песней Шум. Сами исполнители позиционируют ее как народную веснянку, которая была переосмыслена и адаптирована к современным реалиям.

После презентации песни в Сети развернулись бурные дискуссии, стоило ли выбирать именно Шум для Евровидения.

Участники Go_A Катя Павленко и Тарас Шевченко рассказали в эфире одной из радиостанций, как они относятся к критике.

Не всем заходит фольклор в своем первозданном виде, но для того, чтобы он не забылся, чтобы его популяризовать в 21 веке, мы сделали такую вирусную песню. Уже третью неделю наш клип обсуждает огромное количество людей, до сих пор выходят реакции видеоблогеров, которые  в восторге. Эта тема очень сильно обсуждается в Facebook, звучит много хейта, много позитива. Но это значит, что песня не прошла мимо людей. Мы знали, что будет хейт, предсказали, по какому поводу. Люди боятся показать, что мы украинцы, что у нас есть украинский язык. Очень много комментариев пишут, что это сельская песня. А что плохого в селе? Если посудить, то фольклор и сохранился в селах.

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Отметим, что Евровидение в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Европейский вещательный союз дал право каждой стране самостоятельно решать, отправлять ли на конкурс в 2021 году победителя прошлогоднего отбора или проводить отбор заново. Украина пошла по первому пути.

Напомним,

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