Евровидение-2021: Go_A презентовали песню, с которой представят Украину на конкурсе в Роттердаме

5 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Евровидение-2021: Go_A презентовали песню, с которой представят Украину на конкурсе в Роттердаме
Евровидение-2021: Go_A презентовали песню, с которой представят Украину на конкурсе
кадр из видеоклипа

Жюри в рамках закрытого отбора выбрало песню, с которой победитель национального отбора 2020 представит Украину на Евровидении.

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Из трех представленных композиций Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин выбрали одну. 

Группа Go_A — представит Украину на конкурсе «Евровидение-2021» с песней «Шум».

В презентации к композиции сказано, что в основу песни легла обрядовая игра-веснянка. Группа попыталась переосмыслить ее на современный лад.

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Отметим, что Евровидении 2021 точно состоится, однако едва ли в полноценном формате. Организаторы рассматривают несколько сценариев, один из них предусматривает то, что исполнители даже не поедут в Роттердам.

Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса «Евровидения» и рассматриваем три других потенциальных варианта развития событий. У нас есть три возможных сценария, и сейчас мы выбираем тот, который будет оптимальным,
 — сказали организаторы.

«Евровидение-2021» будет проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

Напомним,

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