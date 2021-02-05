Евровидение-2021: Go_A презентовали песню, с которой представят Украину на конкурсе в Роттердаме
Жюри в рамках закрытого отбора выбрало песню, с которой победитель национального отбора 2020 представит Украину на Евровидении.
Группа Go_A — представит Украину на конкурсе «Евровидение-2021» с песней «Шум».
В презентации к композиции сказано, что в основу песни легла обрядовая игра-веснянка. Группа попыталась переосмыслить ее на современный лад.
Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса «Евровидения» и рассматриваем три других потенциальных варианта развития событий. У нас есть три возможных сценария, и сейчас мы выбираем тот, который будет оптимальным,— сказали организаторы.
«Евровидение-2021» будет проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.
Напомним,