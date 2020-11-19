Евровидение 2021: организаторы сообщили о важном нововведении

19 ноября 2020 09:50 Алла Лысак
Евровидение 2021: организаторы сообщили о важном нововведении
Евровидение 2021: организаторы сообщили о важном нововведении
пресс-служба

Все участники Евровидения 2021 года запишут свои выступления на родине на случай, если конкурс снова придется отменить.

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В 2020 году конкурс песен Евровидение не состоялся, Европейский вещательный союз организовал для поклонников утешительный концерт, однако он немногим пришелся по душе. После вынужденного перерыва и у поклонников, и у организаторов появилось еще больше надежд на 2021 год. 

Но никто пока не берется точно сказать, схлынет ли пандемия до мая, станет ли ситуация безопасной.

Чтобы все-таки провести конкурс, организаторы разработали сразу несколько сценариев для Евровидения.

Один из них предусматривает запись выступлений всех участников у них на родине.

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Если ситуация не стабилизируется, эти записи будут переданы Европейскому вещательному союзу – из них и смонтируют концерт. В самом ЕВС утверждают, что рассчитывают на полномасштабное мероприятие, но после фиаско 2020 года хотят перестраховаться. Отметим, что конкурс состоится в Роттердаме.

Напомним,

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