Наталья Могилевская планирует сбросить 10 кг за два месяца
Певица Наталья Могилевская рассекретила свой вес.
Так, исполнительница планирует запустить марафон, на котором вместе с другими женщинами и профессионалами своего дела будет худеть. Публичное заявление станет для нее дополнительной мотивацией.
Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего спрашиваем друг друга: «Сколько набрали за локдаун?». Это постоянная тема для обсуждения! Сегодня я откровенно признаюсь ‒ у меня десять лишних кило. Такая проблема сейчас едва ли не каждого человека, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю ‒ мне будет очень стыдно,‒ откровенничает звезда.
Напомним,
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