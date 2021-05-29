Наталья Могилевская планирует сбросить 10 кг за два месяца

29 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Наталья Могилевская планирует сбросить 10 кг за два месяца
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Певица Наталья Могилевская рассекретила свой вес.

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В эфире одного из телешоу знаменитость заявила на всю страну, что набрала за период карантина 10 лишних килограммов. Теперь она намерена бороться за идеальную фигуру вместе с тренером и диетологом.

Так, исполнительница планирует запустить марафон, на котором вместе с другими женщинами и профессионалами своего дела будет худеть. Публичное заявление станет для нее дополнительной мотивацией.

Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего спрашиваем друг друга: «Сколько набрали за локдаун?». Это постоянная тема для обсуждения! Сегодня я откровенно признаюсь ‒ у меня десять лишних кило. Такая проблема сейчас едва ли не каждого человека, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю ‒ мне будет очень стыдно,
‒ откровенничает звезда.

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

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Артистка пообещала прийти в форму до начала августа, чтобы блистать на своем дне рождении в красивом концертном платье, которое сейчас на нее маловато.

Напомним,

 

 

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