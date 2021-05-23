Наталья Могилевская призналась, что ее отношения с возлюбленным не прошли испытание карантином

23 мая 2021 17:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская призналась, что ее отношения с возлюбленным не прошли испытание карантином
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Певица Наталья Могилевская накануне выпуска новой драматической композиции "До дна" призналась, что ее отношения с избранником, который проживает за границей, закончились.

Читайте такжеБывшая жена Андрея Тана озвучила свою версию развода с модельером
Артистка заявила, что их романтическая история закончилась из-за пандемии коронавируса. Пара не смогла пережить испытание расстоянием. Впрочем, звезда убеждена, что настоящая любовь у нее все еще впереди.

Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, она тоже прервалась,
– откровенничает исполнительница.

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

Есть вероятность, что именно жизненные обстоятельства, которые сейчас переживает знаменитость, и стали поводом для написания новой композиции Могилевской. В песне речь идет о раненом сердце женщины, которую обидел мужчина.

Читайте такжеЭдгар Каминский признался, что обижается на высказывания Славы Каминской о нем
Сама же артистка объявила, что сейчас в ее жизни страстный период. Сердце ее никогда не свободно, там постоянно бушуют страсти.

Мой мужчина может меня любить или умереть, по-другому никак!
 – резюмировала Наталья.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Наталья Могилевская социальные сети фото новости

Материалы по теме

Чувствую себя более сексуальной: Надя Дорофеева призналась, почему перестала носить каблуки
Новости

Чувствую себя более сексуальной: Надя Дорофеева призналась, почему перестала носить каблуки
Стоит ли стучать в дверь, заходя в комнату к ребенку: совет Дмитрия Карпачева
Психология

Стоит ли стучать в дверь, заходя в комнату к ребенку: совет Дмитрия Карпачева
Стосується кожного: Отравленная похлебка (эфир от 21.05.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Отравленная похлебка (эфир от 21.05.2021)
Стосується кожного: Виртуальная забота (эфир от 20.05.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Виртуальная забота (эфир от 20.05.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию

Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK