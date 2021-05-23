Наталья Могилевская призналась, что ее отношения с возлюбленным не прошли испытание карантином
Певица Наталья Могилевская накануне выпуска новой драматической композиции "До дна" призналась, что ее отношения с избранником, который проживает за границей, закончились.
Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, она тоже прервалась,– откровенничает исполнительница.
Есть вероятность, что именно жизненные обстоятельства, которые сейчас переживает знаменитость, и стали поводом для написания новой композиции Могилевской. В песне речь идет о раненом сердце женщины, которую обидел мужчина.
Мой мужчина может меня любить или умереть, по-другому никак!– резюмировала Наталья.
Напомним,