Наталья Могилевская призналась, что ее отношения с возлюбленным не прошли испытание карантином

Певица Наталья Могилевская накануне выпуска новой драматической композиции "До дна" призналась, что ее отношения с избранником, который проживает за границей, закончились.

Артистка заявила, что их романтическая история закончилась из-за пандемии коронавируса. Пара не смогла пережить испытание расстоянием. Впрочем, звезда убеждена, что настоящая любовь у нее все еще впереди.

Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, она тоже прервалась,

– откровенничает исполнительница.

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

Есть вероятность, что именно жизненные обстоятельства, которые сейчас переживает знаменитость, и стали поводом для написания новой композиции Могилевской. В песне речь идет о раненом сердце женщины, которую обидел мужчина.

Сама же артистка объявила, что сейчас в ее жизни страстный период. Сердце ее никогда не свободно, там постоянно бушуют страсти.

Мой мужчина может меня любить или умереть, по-другому никак!

– резюмировала Наталья.

Напомним,