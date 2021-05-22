Снежана Бабкина рассказала о любимом занятии, без которого не представляет свою жизнь

Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась сокровенным.

Знаменитость призналась, что уже как 7 лет не представляет своей жизни без медитаций. Именно они помогают ей чувствовать себя гармонично, в полной мере ощущать окружающий мир, отпускать все страхи, боли и обиды, а также улучшают мозговую активность.

Так, Снежана поделилась снимком в своем микроблоге, на котором позирует в позе лотоса на одном из занятий. Женщина выглядит очень умиротворенно и наслаждается моментом.

Речь в посте шла о Всемирном дне медитаций, который отмечают 21 мая. Актриса напомнила также о своем марафоне, где делится с женщинами своими познаниями в этой области.

Медитация ‒ это занятие Любовью внутри себя! Медитация ‒ моя волшебная привычка, которая со мной почти 7 лет. С Медитации я начинаю свой день, Медитацией я день завершаю! Благодарю себя, что в один момент заставила себя регулярно практиковать и увидела волшебные результаты… А кто среди моих подписчиков медитирует регулярно? Расскажите! Как часто? Как долго? Какая медитация? Какие результаты? Что чувствуете? Какие осознания за этот период?

Актриса Снежана Бабкина / социальная сеть Instagram

Подписчики активно включились в обсуждение данной темы в комментариях: «Ух ты! Как интересно, я и не знала, что есть такой день! Медитирую каждый день с Новогодней медитации Вашей», «Медитирую с Вами с 6-го потока, утром и вечером… За несколько месяцев медитаций стала спокойнее, увереннее в себе и позитивнее, жить стало в кайф, ценю каждый миг и замечаю все вокруг».

Напомним,