Снежана Бабкина рассказала о любимом занятии, без которого не представляет свою жизнь
Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась сокровенным.
Так, Снежана поделилась снимком в своем микроблоге, на котором позирует в позе лотоса на одном из занятий. Женщина выглядит очень умиротворенно и наслаждается моментом.
Речь в посте шла о Всемирном дне медитаций, который отмечают 21 мая. Актриса напомнила также о своем марафоне, где делится с женщинами своими познаниями в этой области.
Медитация ‒ это занятие Любовью внутри себя! Медитация ‒ моя волшебная привычка, которая со мной почти 7 лет. С Медитации я начинаю свой день, Медитацией я день завершаю! Благодарю себя, что в один момент заставила себя регулярно практиковать и увидела волшебные результаты… А кто среди моих подписчиков медитирует регулярно? Расскажите! Как часто? Как долго? Какая медитация? Какие результаты? Что чувствуете? Какие осознания за этот период?
Напомним,