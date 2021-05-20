Лилия Ребрик продемонстрировала эффектный образ в вышиванке
В День вышиванки ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик провела эфир в ярком традиционном вышитом платье.
Актриса и ведущая Лилия Ребрик выбрала для себя бело-фиолетовое платье с оригинальной вышивкой, дополнив образ туфлями-лодочками и серьгами в тон к наряду.
Сегодня замечательный день – День вышиванки. Правда, погода нас не очень радует, но когда нам это мешало? Будьте красивыми! Желаю всем хорошего дня, – прокомментировала Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм.