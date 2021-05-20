Лилия Ребрик продемонстрировала эффектный образ в вышиванке

20 мая 2021 13:10 Юлия Туренко
Лилия Ребрик продемонстрировала эффектный образ в вышиванке
Ведущая Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

В День вышиванки ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик провела эфир в ярком традиционном вышитом платье.

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В третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. Хотя этот праздник еще достаточно молодой, украинцам очень понравилась идея приходить в этот день на работу или на учебу в этнических костюмах. 

Актриса и ведущая Лилия Ребрик выбрала для себя бело-фиолетовое платье с оригинальной вышивкой, дополнив образ туфлями-лодочками и серьгами в тон к наряду.

Сегодня замечательный день – День вышиванки. Правда, погода нас не очень радует, но когда нам это мешало? Будьте красивыми! Желаю всем хорошего дня, – прокомментировала Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, 

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