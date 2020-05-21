День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов

21 мая 2020 14:35 Юлия Крутиева
День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов
СолоХа
пресс-служба

Сегодня, в третий четверг мая, украинцы уже традиционно отмечают День вышиванки.

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Этот праздник не является официальным, но знают и любят его не только в Украине, но и за её пределами. Хотя в этом году его тоже пришлось перенести в онлайн, селебритиз охотно делятся своими фотографиями в национальной одежде на страницах в социальных сетях. Мы решили спросить, что для них значит вышиванка, и попросили при случае приоткрыть историю собственных.

NIKITA LOMAKIN

«Для меня вышиванка – это одна из тех вещей, которые находятся в крови ещё до того, как ты появился на свет. Когда на мне национальная одежда, я чувствую себя частью чего-то большего, и это определённо какая-то магия! Вышиванка, как и остальные элементы культуры, пробуждают во мне сильные качества с исключительно добрыми намерениями! Ведь мне всю жизнь рассказывали, что настоящие украинцы – именно такие: сильные, смелые, добрые, умеют ездить на лошадях, стоя на одной ноге – настоящие супергерои!» 

Никита Ломакин / пресс-служба

GROSU

«Надеваю вышиванку не очень часто… Из тех недавних моментов, которые могу вспомнить, – это фотосессия с мамой и свадьба брата в украинском стиле. Для меня вышиванка – это нечто “заложенное” на генетическом уровне прадедами, какой-то особенный народный код. Чудесно, что есть такой день, который нелишний раз напоминает каждому из нас, кто мы есть!» 

Алина Гросу / пресс-служба

Marietta

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«Я надеваю вышиванку обязательно на 3 праздника ежегодно – в День вышиванки, День независимости и на Пасху. В нашей семье уже давняя традиция такая. Для меня вышиванка – это символ любви к своей Родине, к нашей стране. У меня есть три вышиванки и одно вышитое платье. Я с гордостью надевала вышиванку на вручение диплома в институте и шла в ней во Дворец торжественных событий со своим мужем!» 
Мариетта / пресс-служба

Катя Вандина

«Я люблю свою страну, поэтому с удовольствием поддерживаю традицию со школьных времен и надеваю вышиванку в этот праздничный день. У меня есть любимая вышиванка небесного цвета, её мне подарила мама, поэтому она особо дорога для меня!» 

Катя Вандина / пресс-служба

Анна Розумовська

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Вышиванка для меня – это неотъемлемая часть нашей страны, как и флаг, и герб, которую я ценю и отношусь с большим уважением и почтением. К тому же, это красиво как для девушек, так и для мужчин! А ещё она обладает необыкновенной силой, когда вышита своими руками, а каждая строчка – наполнена молитвами и хорошими мыслями. В ней я чувствую себя красивой, как внешне, так и внутренне; она дарит ощущение праздника, ассоциируется только с хорошим!»

ДОРОШ

«Можна все на світі вибирати, сину, вибирати не можна тільки Батьківщину!» –  гениальные слова моего земляка, поэта Василия Симоненко. Любовь к национальному колориту и традициям мне привили родители. Я искренне предан своей Родине, поэтому с превеликим удовольствием надеваю наш родной украинский наряд в День вышиванки, а также – на праздники и личные торжественные события. Искренне рад, что сохранение украинских ценностей является важным не только для старшего поколения, но и для молодежи!»

Сергей Мироненко

«Надевая вышиванку, горжусь тем, что я украинец!»

KAMALIYA

«Одна из любимых народных песен у моей мамы – это “Два кольори”! Поэтому вышиванка для меня – это неразрывная связь с семьёй и настоящей любовью, всепрощающей и наполняющей силами! Я участвовала во многих конкурсах красоты, разных уровней, в том числе – и мирового. Дефиле в народных костюмах всегда было для меня чем-то особенным! Хотя бы один стежок на нем должен был быть сделан мамой. И мне это невероятно помогало!» 

Камалия / пресс-служба

Галина Завийская (ведущая М2)

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«Для меня вышитая рубашка – это не просто тренд в моде, это несколько сокровенное. Это оберег, актуальность, глубокая история и, конечно, ощущение праздника! Мне больше “симпатизируют” классические старинные светлые вышиванки. И уже не дождусь того момента, когда можно будет их “выгуливать” по улочкам любимых городов, стран... Особенно люблю брать вышиванки в путешествия, это то, что выделяет меня в толпе!» 
Галина Завийская / пресс-служба

Мила Еремеева (ведущая М1)

«В моеем гардеробе есть абсолютно разные вышиванки. Бесконечно радует, что мою любовь завоёвывают в этом плане украинские бренды. События, важные мероприятия или просто прогулки – никогда не остаюсь незамеченной. Масса комплиментов, теплоты и душевности!» 

Мила Еремеева / пресс-служба

Маша Виноградова (ведущая М1)

«Свою первую вышиванку я купила во Львове, когда мне было 25 лет. Знаю, что это поздно, но в моей семьи не было традиции носить вышиванки и передавать их из поколения в поколение. Теперь хочу, чтобы такая традиция появилась. У моей дочки вышиванка появилась, когда ей был годик. И она точно у неё не последняя! Мне нравится День вышиванки! Это красиво! И это о нашей культуре и истории!» 

Маша Виноградова / пресс-служба

Андрей Черновол (ведущий М1)

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«Я надеваю вышиванку лишь несколько раз в год в праздничные дни. Но обожаю ощущения, которые она дарит. Для меня вышиванка – как костюм супергероя. Когда я в ней, кажется, будто способен покорить мир! Возможно, звучит странно, но это действительно так. Ведь в этих национальных узорах – сила наших предков, которая передаётся из поколения в поколение!» 
Андрей Черновол / пресс-служба

Сергей Подвеза (ведущий М1)

«Вышиванку очень люблю и ношу с удовольствием, потому что вышила её мне дорогая тёща по старинным подольским эскизам!» 

Сергей Подвеза / пресс-служба

Напомним,

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