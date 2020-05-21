День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов
Сегодня, в третий четверг мая, украинцы уже традиционно отмечают День вышиванки.
NIKITA LOMAKIN
«Для меня вышиванка – это одна из тех вещей, которые находятся в крови ещё до того, как ты появился на свет. Когда на мне национальная одежда, я чувствую себя частью чего-то большего, и это определённо какая-то магия! Вышиванка, как и остальные элементы культуры, пробуждают во мне сильные качества с исключительно добрыми намерениями! Ведь мне всю жизнь рассказывали, что настоящие украинцы – именно такие: сильные, смелые, добрые, умеют ездить на лошадях, стоя на одной ноге – настоящие супергерои!»
GROSU
«Надеваю вышиванку не очень часто… Из тех недавних моментов, которые могу вспомнить, – это фотосессия с мамой и свадьба брата в украинском стиле. Для меня вышиванка – это нечто “заложенное” на генетическом уровне прадедами, какой-то особенный народный код. Чудесно, что есть такой день, который нелишний раз напоминает каждому из нас, кто мы есть!»
Marietta
Катя Вандина
«Я люблю свою страну, поэтому с удовольствием поддерживаю традицию со школьных времен и надеваю вышиванку в этот праздничный день. У меня есть любимая вышиванка небесного цвета, её мне подарила мама, поэтому она особо дорога для меня!»
Анна Розумовська
ДОРОШ
«Можна все на світі вибирати, сину, вибирати не можна тільки Батьківщину!» – гениальные слова моего земляка, поэта Василия Симоненко. Любовь к национальному колориту и традициям мне привили родители. Я искренне предан своей Родине, поэтому с превеликим удовольствием надеваю наш родной украинский наряд в День вышиванки, а также – на праздники и личные торжественные события. Искренне рад, что сохранение украинских ценностей является важным не только для старшего поколения, но и для молодежи!»
Сергей Мироненко
«Надевая вышиванку, горжусь тем, что я украинец!»
KAMALIYA
«Одна из любимых народных песен у моей мамы – это “Два кольори”! Поэтому вышиванка для меня – это неразрывная связь с семьёй и настоящей любовью, всепрощающей и наполняющей силами! Я участвовала во многих конкурсах красоты, разных уровней, в том числе – и мирового. Дефиле в народных костюмах всегда было для меня чем-то особенным! Хотя бы один стежок на нем должен был быть сделан мамой. И мне это невероятно помогало!»
Галина Завийская (ведущая М2)
Мила Еремеева (ведущая М1)
«В моеем гардеробе есть абсолютно разные вышиванки. Бесконечно радует, что мою любовь завоёвывают в этом плане украинские бренды. События, важные мероприятия или просто прогулки – никогда не остаюсь незамеченной. Масса комплиментов, теплоты и душевности!»
Маша Виноградова (ведущая М1)
«Свою первую вышиванку я купила во Львове, когда мне было 25 лет. Знаю, что это поздно, но в моей семьи не было традиции носить вышиванки и передавать их из поколения в поколение. Теперь хочу, чтобы такая традиция появилась. У моей дочки вышиванка появилась, когда ей был годик. И она точно у неё не последняя! Мне нравится День вышиванки! Это красиво! И это о нашей культуре и истории!»
Андрей Черновол (ведущий М1)
Сергей Подвеза (ведущий М1)
«Вышиванку очень люблю и ношу с удовольствием, потому что вышила её мне дорогая тёща по старинным подольским эскизам!»
Напомним,