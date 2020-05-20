Тина Кароль без нижнего белья снялась в откровенной фотосессии

Тина Кароль решила немного взбудоражить воображение своих подписчиков в Сети.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала довольно пикантные кадры. Тина Кароль приняла участие в откровенной фотосессии, где перед объективом фотографа позировала без нижнего белья.

На фотографиях певица запечатлена в белом брючном костюме, пиджак которого расстегнут и обнажает пышное декольте Тины. Томный взгляд звезды придает особой сексуальности снимкам.

Певица Тина Кароль в откровенной фотосессии / instagram.com/tina_karol

Поклонники в комментариях не сдерживали своих эмоций. Свою любимицу фолловеры назвали "Самой красивой белой королевой в мире", а также отметили, что хотели бы видеть реакцию Дана Балана на эти кадры.

Отметим, что в последнее время Тина Кароль довольно часто появляется в откровенных и сексуальных нарядах. Армия ее поклонников предположила, что это неспроста, и вероятно, сердце их кумира кем-то занято.

Напомним,