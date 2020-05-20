Тина Кароль без нижнего белья снялась в откровенной фотосессии
Тина Кароль решила немного взбудоражить воображение своих подписчиков в Сети.
На фотографиях певица запечатлена в белом брючном костюме, пиджак которого расстегнут и обнажает пышное декольте Тины. Томный взгляд звезды придает особой сексуальности снимкам.
Отметим, что в последнее время Тина Кароль довольно часто появляется в откровенных и сексуальных нарядах. Армия ее поклонников предположила, что это неспроста, и вероятно, сердце их кумира кем-то занято.
Напомним,