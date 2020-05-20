Сколько стоит LOBODA: продюсер озвучила гонорары звезды
20 мая 2020 21:00
Певица LOBODA
instagram.com/lobodaofficial
LOBODA является одной из самых популярных и востребованных артисток.
Светлана Лобода выступает в России и собирает там в свой арсенал престижные премии. А вот за какие гонорары согласиться певица выступить – озвучила Нателла Крапивина.В недавнем интервью в прямом эфире Инстаграм продюсер Лободы рассказала, что заказать ее артистку – удовольствие не из дешевых. Например, наименьшая сумма, это не меньше миллиона гривен.
Светлана Лобода и Нателла Крапивина / instagram.com/lobodaofficial
Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы – это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, когда гуляют сотрудники – это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене.
Напомним,
- Тина Кароль без нижнего белья снялась в откровенной фотосессии.
- Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии.