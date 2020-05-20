Сколько стоит LOBODA: продюсер озвучила гонорары звезды

20 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Сколько стоит LOBODA: продюсер озвучила гонорары звезды
Певица LOBODA
instagram.com/lobodaofficial

LOBODA является одной из самых популярных и востребованных артисток.

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В последнее время Светлана Лобода выступает в России и собирает там в свой арсенал престижные премии. А вот за какие гонорары согласиться певица выступить – озвучила Нателла Крапивина.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина / instagram.com/lobodaofficial
В недавнем интервью в прямом эфире Инстаграм продюсер Лободы рассказала, что заказать ее артистку – удовольствие не из дешевых. Например, наименьшая сумма, это не меньше миллиона гривен.

Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы – это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, когда гуляют сотрудники – это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене.

Напомним,

 

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