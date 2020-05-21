KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина

21 мая 2020 12:00 Александр Кива
KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
KAMALIYA с мужем
пресс-служба

18 мая самая богатая певица Украины и “Миссис Мира-2008” KAMALIYA отметила свой день рождения.

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Нынешнее гуляние очень отличалось от прошлого из-за карантина: несколько сотен гостей сменились ближайшим семейным кругом, а праздничный концерт с музыкантами и балетом транслировался онлайн, чтобы все желающие смогли присоединиться к личному празднику певицы!

— Я очень ответственно отношусь к своему здоровью и здоровью окружающих. Именно поэтому моя вечеринка “перешла” в Сеть! Мне было приятно в праздник быть вместе со своим бэндом и петь песни! Я очень соскучилась по полноценным выступлениям! — рассказала KAMALIYA.

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До слёз растрогали исполнительницу и видеопоздравления от её друзей и коллег, которые из-за соблюдения сегодняшних условий не могли присутствовать рядом. Ольга Сумская, Виктор Павлик, Наталья Могилевская и многие другие пожелали ей беречь свою чуткость и семейный уют.

— Жалею, что не могу обнять тебя сегодня... Желаю тебе новых хитов и страстной любви! Спасибо за каждое из твоих добрых дел, которые ты делаешь во имя Украины! — обратилась к певице в видео актриса Ольга Сумская.

— Благодаря этому непростому времени для каждого из нас я поняла, насколько сильно мне повезло с моим окружением и моей семьей! Каждой женщине я желаю быть любимой и нужной, чтобы ощущение счастья всегда жило в сердце! — прокомментировала именинница.

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