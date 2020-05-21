Меган Фокс жестко сообщила мужу, что уже встречается с другим
В последние несколько недель личная жизнь Меган Фокс стала одной из топовых тем американских таблоидов.
Недавно появились слухи о том, что счастливая жизнь 34-летней американской актрисы Меган Фокс с 46-летним Брайаном Остином Грином закончилась.
Может быть, слухи не привлекли бы такого внимания общественности, но на днях Меган появилась в музыкальной работе того самого Колсона! Она сыграла главную роль в клипе на песню Bloody Valentine (сингл вошел в предстоящий альбом).
Некоторые даже считают, что участие в клипе является публичным посланием Меган своему мужу о том, что она теперь с другим.
Грин, в свою очередь, отметил:
Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так.
Напомним,