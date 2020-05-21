Меган Фокс жестко сообщила мужу, что уже встречается с другим

Меган Фокс жестко сообщила мужу, что уже встречается с другим / instagram.com/meganfox

В последние несколько недель личная жизнь Меган Фокс стала одной из топовых тем американских таблоидов.

Недавно появились слухи о том, что счастливая жизнь 34-летней американской актрисы Меган Фокс с 46-летним Брайаном Остином Грином закончилась.

СМИ сообщили, что Меган якобы бросила своего мужа и закрутила роман с 30-летним Колсоном Бэйкером.

Может быть, слухи не привлекли бы такого внимания общественности, но на днях Меган появилась в музыкальной работе того самого Колсона! Она сыграла главную роль в клипе на песню Bloody Valentine (сингл вошел в предстоящий альбом).

Отметим, что Брайан Остин Грин, с которым Меган прожила 10 лет и родила троих сыновей, недавно заявлял о дружеских отношениях его супруги с Бэйкером. Впрочем, инсайдеры уверяют, что дружеские отношения пара уже оставила позади и речь идет о страстном романе.

Некоторые даже считают, что участие в клипе является публичным посланием Меган своему мужу о том, что она теперь с другим.

Грин, в свою очередь, отметил:

Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так.

Напомним,