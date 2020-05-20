Анджелина Джоли выступила с пикантной просьбой в адрес Брэда Питта
Звезде не понравилось, что бывший муж познакомил их дочь со своей новой подругой.
Анджелина Джоли и Брэд Питт больше не вместе, с 2016 года пара находится в разводе, однако страсти продолжают кипеть.
По словам инсайдеров, Анджелина не особенно доверяет бывшему мужу по части воспитания их общих наследников. Она тщательно контролирует, как и где проводит с ними время Питт. А если что-то ей не нравится, незамедлительно сообщает об этом.
Несмотря на то, что Шайло понравилось общение с Алией, Джоли попросила Питта больше не знакомить детей со своими новыми подругами.
Напомним,