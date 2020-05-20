Анджелина Джоли выступила с пикантной просьбой в адрес Брэда Питта

20 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Анджелина Джоли выступила с пикантной просьбой в адрес Брэда Питта
Анджелина Джоли выступила с пикантной просьбой в адрес Брэда Питта

Звезде не понравилось, что бывший муж познакомил их дочь со своей новой подругой.

Анджелина Джоли и Брэд Питт больше не вместе, с 2016 года пара находится в разводе, однако страсти продолжают кипеть. 

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Звезды постоянно общаются, воспитывая шестерых детей разного возраста.

По словам инсайдеров, Анджелина не особенно доверяет бывшему мужу по части воспитания их общих наследников. Она тщательно контролирует, как и где проводит с ними время Питт. А если что-то ей не нравится, незамедлительно сообщает об этом.

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На этот раз причиной недовольства Анджелины стал тот факт, что Питт познакомил дочь Шайло со своей подругой Алией Шокат. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что общественность уже не первый месяц судачит об отношениях актеров, намекая на их романтических характер. Не ревность ли взыграла у Анджелины?

Несмотря на то, что Шайло понравилось общение с Алией, Джоли попросила Питта больше не знакомить детей со своими новыми подругами. 

Напомним,

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