Банановый хлеб с шоколадом от Меган Маркл (рецепт)
Меган Маркл любит баловать принца Гарри авторским банановым хлебом с шоколадом.
- Банан 2 шт.,
- Мука 150 г.,
- Сливочное масло 150 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Сахарная пудра 100 г.,
- Разрыхлитель 1 ч. ложка,
- Имбирь 70 г.,
- Шоколадная крошка 50 г.
Способ приготовления:
1. Масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем яйца и постепенно перемешиваем с мукой.
3. Перемешиваем тесто с шоколадной крошкой и разрыхлителем.
4. Выпекаем тесто в духовке, разогретой до 180 градусов, на протяжении 30 минут. Готовый хлеб посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Напомним,