Банановый хлеб с шоколадом от Меган Маркл (рецепт)

12 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Банановый хлеб с шоколадом от Меган Маркл (рецепт)
Банановый хлеб с шоколадом от Меган Маркл (рецепт)
pixabay.com

Меган Маркл любит баловать принца Гарри авторским банановым хлебом с шоколадом.

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Ингредиенты: 

  • Банан 2 шт.,
  • Мука 150 г.,
  • Сливочное масло 150 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Сахарная пудра 100 г.,
  • Разрыхлитель 1 ч. ложка,
  • Имбирь 70 г.,
  • Шоколадная крошка 50 г.

Способ приготовления:

1. Масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем яйца и постепенно перемешиваем с мукой.

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2. Бананы разминаем до состояния пюре, и вместе с измельченным имбирем добавляем к тесту. Снова тщательно перемешиваем. 

3. Перемешиваем тесто с шоколадной крошкой и разрыхлителем.

4. Выпекаем тесто в духовке, разогретой до 180 градусов, на протяжении 30 минут. Готовый хлеб посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Напомним,

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