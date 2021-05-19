Олег Кензов женится в третий раз: подробности, как певец сделал любимой предложение

Певец Олег Кензов в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», рассказал, как сделал невесте предложение руки и сердца.

Певец Олег Кензов снова женится. Недавно артист представил свою будущую жену Дашу.

Это произошло несколько месяцев назад и стало очень большим сюрпризом в один день с премьерой песни. Я ни о чем не догадывалась, но мне ничего не нужно кроме руки и сердца для счастливой жизни. Вот такое красивое кольцо, как я мечтала. Все должно быть в первый раз. Это случилось. Кто умеет ждать, дожидается лучшего, вот что я вам скажу, - говорит избранница певца и добавляет, что кольцо у нее от легендарного бренда. - Это просто Тиффани. Мы люди из села, не слишком разбираемся в тех каратах, ей-Богу.

Даша станет третьей супругой артиста. Сам Олег вспоминает, как сделал любимой предложение.

У нас была премьера песни, и я говорю: «Даша, сними меня на видео, чтобы мы сделали анонс песни». Она снимала. Я хотел, чтобы она зафиксировала это на память, я пою, в какой-то момент просто перестал это делать, достал кольцо, и начал признаваться в любви. Нет, не было скрипача рядом. Это была проезжая часть. Дашу едва не сбила машина, потому что она удивилась и назад начала отходить. Я стал действительно на одно колено, и больше рассказывал о том, что это ответственно, это серьезный шаг и нужно не забывать, что есть жизнь. Короче, я стал занудой с годами, – говорит Олег Кензов.

Олег Кензов женится в третий раз / instagram.com/okenzov_official

Со свадебной церемонией будущие супруги не спешат.

Это моя первая свадьба, и поэтому мы немножко будем готовиться к ней дольше, но посмотрим, как будут складываться время и обстоятельства, – рассказала девушка на канале «Украина».

К слову, «Зірковий шлях» был первым, кто записал откровенное интервью со второй супругой исполнителя диджейкой Мадонной. Тогда женщина обвинила мужчину в моральном и физическом насилии. Впоследствии, Кензов опроверг слова бывшей супруги, отрицая факт любого насилия со своей стороны.

Со своей новой избранницей исполнитель вместе уже 4 года. Даша работает менеджером исполнителя.

Напомним,