Снежана Бабкина рассказала, как простила мужу многочисленные измены: Боль ‒ это сундук сокровищ

20 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина рассказала, как простила мужу многочисленные измены: Боль ‒ это сундук сокровищ
Супруга Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram

На днях Сеть потрясло откровенное интервью Сергея и Снежаны Бабкиных. Жена музыканта на всю страну заявила, что мужчина за три года брака изменил ей более 100 раз.

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Артистка трудно переживала этот период, но в конечном итоге простила супруга. Сейчас Снежана признается, что совсем по-другому посмотрела на прожитый опыт, много нового вынесла для себя.

Убегая от боли, не прорабатывая её, накапливается ещё большая боль, болезни, неудачи, разочарования! Так случилось со мной. Мой папа ушёл от нас, когда мне было 3 года. Или мама его «ушла», потому что не смогла пережить Измены! Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся, а я всё поняла… Измена… Мой второй муж не стал исключением,
‒ начала свой рассказ знаменитость.

Женщина не понимала, почему все эти ситуации повторяются в ее жизни. А потом и вовсе перестала искать ответ, ведь поняла, что все, что уже случилось, это в прошлом. У актрисы начался путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения.

Это был длинный путь, так как в тот момент у меня не было ни йоги, ни медитаций, ни книжек, ни тренингов. Ничего! Ничего, кроме желания изменить жизнь! И у меня получилось! Мы с СБ кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки!

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Бабкина утверждает, сейчас она очень счастлива в браке. Ей удалось отпустить все обиды и начать новый путь. Теперь она горда собой и мужем, что им удалось пережить этот неприятный период в их жизни.

Для принятия решения, уходить от мужчины или остаться, знаете, что важно? Важна Ваша связь с собой! Связь со своим внутренним Я, связь со своей «маленькой девочкой», связь со своей энергией, связь со своей душой, связь с Богом, связь с Вселенной! И очень горжусь, что мы с Сергеем Бабкиным пример для многих людей,
‒ подытожила супруга певца.

Напомним,

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