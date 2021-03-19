Мама Ким Кардашян впервые прокомментировала развод дочери с Канье Уэстом

19 марта 2021 15:10 Юлия Туренко
Мама Ким Кардашян впервые прокомментировала развод дочери с Канье Уэстом
Светская львица Крис Дженнер
instagram.com/krisjenner

Семейство Кардашьян знает, как привлекать внимание публики к своим персонам.

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Канье Уэст, Крис Дженнер, Ким Кардашьян и другие ее сестры регулярно становятся фигурами скандальных и самых обсуждаемых новостей. При этом многие из них играют в их пользу.

Сейчас весь мир наблюдает за развитием отношений Ким Кардашьян и Канье Уэста. Долгое время в СМИ ходили слухи об их разводе и только лишь в феврале этого года светская львица официально подала на расторжение брака.

Родственники Ким долгое время не комментировали это событие. Но мама светской львицы Крис Дженнер все-таки решила прервать молчание. При этом она не стала никого винить. 

Крис Дженнер с дочкой и Канье Уэстом / instagram.com/krisjenner
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В интервью The Kyle & Jackie O Show  Крис рассказала, что их большая семья тяжело переносит развод Ким с Канье. Она добавила, главное для нее как мамы и бабушки – счастье четырех внуков и бывших супругов.

Я думаю, что подобная ситуация будет сложной для всех. К тому же у них много общих детей, - говорит светская львица. - В нашей семье прекрасно то, что мы все очень любим и поддерживаем друг друга. Поэтому все, что я хочу, чтобы эти двое были счастливы. И чтобы их дети были счастливы тоже.

Напомним, 

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