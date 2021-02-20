Официально: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом
Звездная чета Ким Кардашьян и Канье Уэст не смогли сохранить брак.
Артистка признавалась в своем Instagram, что ее супруг страдает биполярным расстройством, из-за которого их брак стал трещать по швам. Молодые люди длительное время посещали психолога, однако ситуация только усугублялась. Вчера, 19 февраля, стало известно, что Ким подала на развод.
Напомним,
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