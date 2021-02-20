Официально: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом

20 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Официально: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом
Ким Кардашьян и Канье Уэст
социальная сеть Instagram

Звездная чета Ким Кардашьян и Канье Уэст не смогли сохранить брак.

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст были вместе больше семи лет. Пара неоднократно заявляла, что отношения у них сложные, однако в последнее время они стали невыносимыми.

Артистка признавалась в своем Instagram, что ее супруг страдает биполярным расстройством, из-за которого их брак стал трещать по швам. Молодые люди длительное время посещали психолога, однако ситуация только усугублялась. Вчера, 19 февраля, стало известно, что Ким подала на развод.

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Громкого расставания знаменитостей пресса не прогнозирует ‒ экс-возлюбленные давно составили брачный договор, условия которого планируют соблюдать. Кардашьян просит о совместной юридической и физической опеке над четырьмя детьми: 7-летней Норт, 5-летним Сэйном, 3-летней Чикаго и 1,5-годовалым Псалмом.

Напомним,

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / социальная сеть Instagram
 

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