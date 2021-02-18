Дмитрий Ступка прокомментировал слухи о разводе с женой Полиной Логуновой

18 февраля 2021 17:10 Юлия Крутиева
Дмитрий Ступка прокомментировал слухи о разводе с женой Полиной Логуновой
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
instagram.com/stupka777

Последние две недели публика активно обсуждает семью Дмитрия Ступки.

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Причина тому – довольно откровенное интервью супруги Дмитрия Ступки – ведущей и блогера Полины Логуновой, в котором она намекнула на кризис в их отношениях.

В своем интервью Полина рассказывала, что ей приходится работать на нескольких работах. Она стремится быть финансово независимой, чтобы обеспечить себе и дочери достойную жизнь.

А вот мужа Логунова обвиняет в медлительности и в отсутствии желания развиваться. При этом заявляя, что является гораздо сильнее мужа, а также, что покинет его.

Сам Дмитрий во время интервью программе «ЖВЛ» на канале «1+1» просит публику не воспринимать слова жены всерьез, списывая все на ее эмоциональность. 

Ну, слушайте, она очень эмоциональна. У нее могло быть плохое настроение, потому что она срывается очень часто – эмоциональная, - уверяет актер. - Очень вспыльчива. Может день был не тот, может поссорились. Я не знаю, как на это реагировать, я не обращаю на это внимания. Она вчера говорит одно, сегодня совсем другое.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / instagram.com/stupka777
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При этом Ступка признался, что ему было очень неприятно, когда он увидел интервью жены на ТВ. Но мужчина не обижается на любимую и опровергает слухи о скором разводе.

Я вас прошу. Это они так намонтировали, это же телевидение. Это же повод поговорить, - уверяет артист.

Напомним, 

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