Дмитрий Ступка прокомментировал слухи о разводе с женой Полиной Логуновой
Последние две недели публика активно обсуждает семью Дмитрия Ступки.
В своем интервью Полина рассказывала, что ей приходится работать на нескольких работах. Она стремится быть финансово независимой, чтобы обеспечить себе и дочери достойную жизнь.
А вот мужа Логунова обвиняет в медлительности и в отсутствии желания развиваться. При этом заявляя, что является гораздо сильнее мужа, а также, что покинет его.
Сам Дмитрий во время интервью программе «ЖВЛ» на канале «1+1» просит публику не воспринимать слова жены всерьез, списывая все на ее эмоциональность.
Ну, слушайте, она очень эмоциональна. У нее могло быть плохое настроение, потому что она срывается очень часто – эмоциональная, - уверяет актер. - Очень вспыльчива. Может день был не тот, может поссорились. Я не знаю, как на это реагировать, я не обращаю на это внимания. Она вчера говорит одно, сегодня совсем другое.
Я вас прошу. Это они так намонтировали, это же телевидение. Это же повод поговорить, - уверяет артист.
Напомним,