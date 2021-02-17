Александр Педан рассказал о том, во что инвестирует заработанные деньги

17 февраля 2021 12:20 Юлия Крутиева
Александр Педан рассказал о том, во что инвестирует заработанные деньги
Ведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведущий Александр Педан рассказал о своем жилье.

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За годы трудовой деятельности ведущий Improv Live Show Александр Педан успел построить успешную карьеру на телевидении и прийти к тому, что нужно иметь пассивный доход. Об этом он рассказал в видеоподкасте М2. 

Именно поэтому звезда Нового канала перешел в диджитал и даже создал свое бюро. 

Проблема таких людей как я, ремесленников (работаю лицом, назовем это так, кто-то работает руками), – если не работает лицо, не зарабатываешь деньги. Поэтому раньше я инвестировал в лицо. Но с точки зрения бизнеса это неправильно. Потому что этот бизнес на тебя не работает, когда ты не можешь работать, – рассказал Александр Педан.

Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала
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Поэтому теперь Саша предпочитает ставить себе конкретные цели, просчитывать риски и бенефиты, и только тогда начинать откладывать деньги. Например, сейчас Педан вложился в квартиру для своей дочери Леры. 

Когда мне было 25, я копил на квартиру, но после покупки захотел более комфортные условия для проживания. Наша семья росла, не хватало места, нужно было купить квартиру побольше. Но я не из тех, кто о 300 квадратах. Сейчас у меня примерно сто с копейками – прикольная двухэтажная квартира в Киеве, в центре, на Лукьяновке. Но за счет того, что это два этажа, а внизу есть большой холл с лестницей наверх, ощущение, что ты в частном доме. Все остальное зависит от дизайна. Мне по квадратуре не хватает одной комнаты, но квартира такая классная, что мы живем там и кайфуем. Теперь думаю, что у меня дети, я хочу дать им не только образование, но и, по возможности, по квартире. Пока дети растут, спокойно могу купить, сделать там ремонт и сдавать. Сейчас у меня три маленькие квартиры, – поделился Педан.

Напомним, 

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