Александр Педан встретил худший Новый год с Натальей Могилевской
Ведущий Improv Live Show (Новый канал) Александр Педан рассказал, как это событие изменило его отношение к Новогодней ночи.
Вот и ведущий Improv Live Show Саша Педан частенько работал в Новогоднюю ночь. Но одно из таких мероприятий заставило его пересмотреть свои взгляды на этот счет.
Мне нужно было отработать ведущим новогоднего мероприятия, – рассказывает он. – За день до этого я упал, катаясь на сноуборде, и ударился головой. Меня обкололи сильными обезболивающими. В ту ночь на мероприятии нас работало трое: я, dj и Наталья Могилевская. Наташе проще – ей нужно было петь 40 минут. А ми с диджеем закрывали остальные пять часов. Мне было настолько плохо, что не очень помню, как отработал. Тогда и понял, что хочу встречать Новый год в семейном кругу. Тем более, у сына сейчас такой нежный возраст, он запоминает все мелочи и очень ждет праздника.
Напомним,