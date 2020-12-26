Слава Каминская рассказала, какие подарки готовит детям и возлюбленному на Новый год
Летом 2019 года певица Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Сегодня солистка «НеАнгелов» не свободна. Избранника она не афиширует, однако очень часто рассказывает о нем в интервью.
Любимому, по давней девичьей традиции, подарю красивую артистку под бой курантов, – смеется звезда. – Себе под елочку заказала целый wish-list на ватмане. Чего там только нет, главное, не перепутать габариты.
Дети артистки, 6-летний Леон и 5-летняя Лаура, уже подготовили список пожеланий на новогодние праздники. Славе остается только определиться с приоритетностью.
Леон обожает книги, всякие познавательные штуки, ну и что-то для активного спорта. Лаурке нужно что-то девчачье: она обожает косметику и всегда первая в очереди, чтобы сделать маме макияж. Возможно, будем «работать» в этом направлении.
Напомним,
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