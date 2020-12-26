Слава Каминская рассказала, какие подарки готовит детям и возлюбленному на Новый год

26 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская рассказала, какие подарки готовит детям и возлюбленному на Новый год
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Летом 2019 года певица Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Сегодня солистка «НеАнгелов» не свободна. Избранника она не афиширует, однако очень часто рассказывает о нем в интервью.

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На днях исполнительница призналась, какие подарки преподнесет своему молодому человеку, детям и себе любимой.

Любимому, по давней девичьей традиции, подарю красивую артистку под бой курантов, – смеется звезда. – Себе под елочку заказала целый wish-list на ватмане. Чего там только нет, главное, не перепутать габариты.

Дети артистки, 6-летний Леон и 5-летняя Лаура, уже подготовили список пожеланий на новогодние праздники. Славе остается только определиться с приоритетностью.

Леон обожает книги, всякие познавательные штуки, ну и что-то для активного спорта. Лаурке нужно что-то девчачье: она обожает косметику и всегда первая в очереди, чтобы сделать маме макияж. Возможно, будем «работать» в этом направлении.

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Встретить бой курантов знаменитости придется, как и предыдущие 15 лет, на сцене. А уже после выступления Каминская поспешит домой к родным.

Напомним,

Певица Слава Каминская с детьми / социальная сеть Instagram
 

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