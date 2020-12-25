"Девушка Бонда" Джейн Сеймур показала, как в 69-летнем возрасте поддерживает себя в форме
В топе и лосинах известная актриса Джейн Сеймур ошеломила стройным телом.
На своей странице в Instagram Джейн похвасталась роскошной фигурой во время тренировки. Женщина позировала в довольно откровенном наряде: черном топе и лосинах.
В этом году мы все очень знакомы с тем, что постоянно находимся дома. Мы также знаем, насколько легко можно увлечься плохими привычками. Важно не забыть уделить себе время. Найдите способы оставаться активными. Включите какую-то музыку и танцуйте, погуляйте на природе или займитесь упражнениями на ступеньках,‒ пишет звезда.
Напомним,