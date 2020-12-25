"Девушка Бонда" Джейн Сеймур показала, как в 69-летнем возрасте поддерживает себя в форме

25 декабря 2020 21:00 Катерина Даниленко
Британская актриса Джейн Сеймур
социальная сеть Instagram

В топе и лосинах известная актриса Джейн Сеймур ошеломила стройным телом.

Читайте такжеЛеся Никитюк призналась, что живет с меценатом
Британская знаменитость Джейн Сеймур прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Живи и дай умереть». Сейчас актрисе 69 лет, она активный пользователь соцсетей и та еще спортсменка!

На своей странице в Instagram Джейн похвасталась роскошной фигурой во время тренировки. Женщина позировала в довольно откровенном наряде: черном топе и лосинах.

В этом году мы все очень знакомы с тем, что постоянно находимся дома. Мы также знаем, насколько легко можно увлечься плохими привычками. Важно не забыть уделить себе время. Найдите способы оставаться активными. Включите какую-то музыку и танцуйте, погуляйте на природе или займитесь упражнениями на ступеньках,
‒ пишет звезда.

Британская актриса Джейн Сеймур / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДизайнер Катя Сильченко рассталась с мужем после 6 лет брака ‒ подробности
Фолловеры в восторге от внешнего вида Сеймур, в комментариях они оставили массу комплиментов: «Ничего себе! Это великолепно», «Эликсир молодости?», «Джейн, ты в отличной форме!», «Потрясающая фигура».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Джеймс Бонд фото новости фигура звезд Джейн Сеймур девушка Бонда

Материалы по теме

Сын Виктора Павлика рассказал, как относится к молодой избраннице отца
Новости

Сын Виктора Павлика рассказал, как относится к молодой избраннице отца
Холостяк-11: стало известно имя главного героя нового сезона шоу
Новости

Холостяк-11: стало известно имя главного героя нового сезона шоу
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Прорыдала под дверью: Экс-жена рэпера Сереги впервые встретилась с ним в зале суда
Новости

Прорыдала под дверью: Экс-жена рэпера Сереги впервые встретилась с ним в зале суда

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK