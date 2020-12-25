Сын Виктора Павлика рассказал, как относится к молодой избраннице отца
25 декабря 2020 22:00
Виктор Павлик с сыном Александром
социальная сеть Instagram
В мае 2020 Виктор Павлик связал себя узами брака с молодой возлюбленной Екатериной. Для музыканта этот брак стал четвертым.
Читайте такжеНевероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секретыСтарший сын артиста, певец Александр Павлик признался, что о романе отца с концертным директором Екатериной Репяховой догадался сразу. Мужчина допускает, что если бы был немного моложе, то, вероятнее всего, закатил бы отцу скандал. Сейчас же все воспринимает по-другому.
Мне достаточно было просто увидеть моего папу и Катю. И не нужно мне рассказывать: «А это мой концертный директор. Она занимается билетами»,– вспоминает исполнитель.
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой / социальная сеть Instagram
Читайте такжеЛилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовьАлександр знаком с молодой женой отца и принимает его выбор. Осуждать родственника он не намерен.
Просто я встретил Катю в таком возрасте, когда стал думать более мудро. Раньше, думаю, был бы кипиш. А сейчас – им хорошо? Папе комфортно? Это его жизнь. Я его не осуждаю,– добавил Павлик-младший.
Напомним,
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Виктор Павлик с сыном Александром / социальная сеть Instagram