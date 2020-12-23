Лилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовь

Ведущая Лилия Ребрик празднует 9-ю годовщину брака с мужем.

В этот зимний день 9 лет назад Лилия Ребрик и Андрей Дикий стали мужем и женой. Как вспоминает ведущая канала «Украина», они с любимым планировали расписаться тихо, а получилось на всю страну.

Несмотря на напряженный съемочный график, сегодня телеведущая решила взять выходной, чтобы провести этот день с мужем. И это уже подарок для влюбленных, которые смогут насладиться друг другом.

Лилия Ребрик с мужем / instagram.com/liliia.rebrik

На своей странице в Инстаграм Лилия посвятила мужу трогательный пост, что для нее значит любовь.

Любовь – это когда он учит тебя танцевать. Любовь – это когда свадьба вдвоем, но ваши друзья делают вам сюрприз и устраивают шумную вечеринку прямо под ЗАГСом. Любовь – это когда две дочери появляются на глазах у вас обоих. Любовь – это когда ты на ночных съемках или на гастролях, он далеко – с детьми, а ты все равно чувствуешь, что он рядом, – написала ведущая. – Любовь – это когда ты плачешь от усталости, от нервов, от того, что все валится из рук, а он всегда находит нужные слова или просто молча обнимает. Любовь – это когда ты и хочешь поссориться, а не можешь, потому что... такая у нас удивительная любовь. Любовь – это когда нежно, смешно, спокойно, стабильно, это вулкан и тихая гавань. Любовь моей жизни – это мой Дикий! Не верю, когда пролетели эти 9 лет. Люблю тебя! С нашей 9-й годовщиной!

Напомним,