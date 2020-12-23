Холостячка: Анита Луценко высказалась про выбор Ксении и сравнила со своей историей любви с мужем

23 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Холостячка: Анита Луценко высказалась про выбор Ксении и сравнила со своей историей любви с мужем
Фитнес-тренер Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

Выбор Ксении Мишиной в финале шоу Холостячка наделал немало шума.

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После того, как актриса театра и кино Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта в финале реалити "Холостячка", в Сети обрушилась волна критики в адрес пары. Поклонники недоумевали, почему звезда отказала Леше Тригубенко, ведь именно его публика видела в победителях.

Молчать Ксения не стала и сразу же ответила хейтерам, что руководствовалась чувствами, так как подсказывало ей сердце. Избранник Мишиной также написал в своем Инстаграм, чтобы люди были чуточку добрее, ведь когда человек злится, вокруг него какое-то облако злости образуется.

Холостячка Ксения Мишина и победитель шоу Александр Эллерт / пресс-служба канала СТБ

Многие звезды украинского шоу-бизнеса выразили свое мнение касательно победителя шоу Холостячка. Среди них была певица Оля Полякова, которая заявила в Инстаграм-сториз:

Что хочу сказать. Ну ты, Мишина, и ***. Нельзя так, конечно, о людях. Ничему тебе жизнь не учит, – сказала Полякова. – Такого пацана прое..хала. Ну, наверное, нравятся тебе американские горки. Ну что ж, катайся.

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Высказаться о выборе Мишиной решила и фитнес-тренер Анита Луценко. Ведущая шоу "Зважені та щасливі" поддержала Ксюшу, отметив, что актриса шла по зову сердца, и правильно сделала. Несмотря на то, что логично было бы выбрать Лешу.

Эллерт или Лёша? Сегодня благодаря джетлагу и подъему в 3 ночи - досмотрела шоу Холостячка, – написала в Сети Анита. – Для начала признаюсь, что не смотрела ни одного сезона этого шоу с холостяками от слова ВООБЩЕ. А тут посмотрев первую серию - прям залипла, браво создателям. В соцсетях осуждают Ксению за ее выбор, к слову, я бы выбрала Лешу, так как это очень и очень ЛОГИЧНО. Особенно со стороны. Думаю, что будущей девушке очень повезёт с Лешей, но! Одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысль - так НАДО и социально ПРАВИЛЬНО и надежно, и отдалась самому важному и да, точно рискованному делу - любви!

Холостячка Ксения Мишина и победитель шоу Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

Анита Луценко поделилась и своей историей любви, в которой отметила, что также в свое время сделала правильный выбор, руководствуясь, как и Ксения, не логикой, а чувствами. И сейчас счастлива в отношениях с супругом.

Я не перестаю уже несколько лет повторять, что я безумно счастлива и сама не могу поверить в свою мудрость в юные года и не юные, что когда-то не пошла на компромисс с собой и не согласилась на предложение (и не одно), когда мужчины были добрыми, с деньгами, квартирами и машинами, амбициями и весело вместе тд и тп. Но всегда ощущается, что что-то не то, нет самого глубокого. И когда я встретила своего мужчину - никаких сомнений не случилось, с первого взгляда, ты просто знаешь, что это твой человек. Как и говорила Мама: своего ты просто УЗНАЕШЬ и всё. И сегодня я безумно влюблена как и в первый день. А с теми, «правильными», я уверенна на 300% я бы, поступив логично - точно уже развелась бы и была бы зла на жизнь. Любовь! Даже в нашем сложном мире! Только она....осознанная, а не маниакальная или зависимая - даёт вкус жизни, который всегда на губах. И даже она, настоящая, иногда заканчивается, но лучше месяц в любви, чем 20 лет без. Исключительно моё мнение, я так думаю, когда думаю.

Анита Луценко с мужем Александром / instagram.com/anitasporty

Напомним,

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