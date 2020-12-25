Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аппетитной фигурой в бикини
19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман проживает в Калифорнии. Она не частый пользователь соцсетей, но изредка все же радует поклонников горячими кадрами.
Тело юной модели украшали несколько браслетов, золотая цепочка на шее и объемные серьги. От макияжа девушка отказалась, отдав предпочтение естественной красоте.
Скучаю по лету,‒ подписала снимки Киперман.
Напомним,
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