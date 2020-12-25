Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аппетитной фигурой в бикини

25 декабря 2020 12:00 Катерина Даниленко
Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аппетитной фигурой в бикини
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман
социальная сеть Instagram

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман проживает в Калифорнии. Она не частый пользователь соцсетей, но изредка все же радует поклонников горячими кадрами.

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В этот раз девушка показала несколько снимков с летнего отдыха на море. Дочь звезды эффектно поднималась по лестнице из воды, демонстрируя соблазнительные формы. Из одежды на ней только крошечное бикини синего цвета.

Тело юной модели украшали несколько браслетов, золотая цепочка на шее и объемные серьги. От макияжа девушка отказалась, отдав предпочтение естественной красоте.

Скучаю по лету,
‒ подписала снимки Киперман.

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман / социальная сеть Instagram

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Подписчики не прошли мимо таких жарких кадров, засыпав Соню комплиментами: «Вся в маму. Роскошно выглядишь», «Горячая девушка», «Красивая фигура», «Такая уже взрослая». Одной из первых оставила свой комментарий и Вера Брежнева: «Моя красавица».

Напомним,

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман / социальная сеть Instagram
 

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