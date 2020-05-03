19-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини ‒ фото
Певица Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой находится на самоизоляции в Москве.
Соню нельзя назвать активным пользователем соцсетей, так как снимки в ее Instagram появляются крайне редко. Однако в этот раз красотка решила порадовать поклонников новыми кадрами. Воспользовавшись теплой погодой, дочь Брежневой устроила фотосессию в купальнике.
Девушка надела бикини цвета хаки и прилегла на белый диван, демонстрируя длинные ноги и красивые бедра. Завершили ее образ солнцезащитные очки с леопардовой оправой и желтыми линзами.
Sunshine baby,‒ коротко подписала новые кадры звезда.
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