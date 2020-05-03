19-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини ‒ фото

Певица Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой находится на самоизоляции в Москве.

А вот старшая дочь артистки Соня Киперман осталась в Лос-Анджелесе, где живет и учится. Карантинные будни девушка проводит в компании своего бойфренда Мэтта Кеннона, с которым встречается уже больше года.

Соню нельзя назвать активным пользователем соцсетей, так как снимки в ее Instagram появляются крайне редко. Однако в этот раз красотка решила порадовать поклонников новыми кадрами. Воспользовавшись теплой погодой, дочь Брежневой устроила фотосессию в купальнике.

Девушка надела бикини цвета хаки и прилегла на белый диван, демонстрируя длинные ноги и красивые бедра. Завершили ее образ солнцезащитные очки с леопардовой оправой и желтыми линзами.

Sunshine baby,

‒ коротко подписала новые кадры звезда.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман / социальная сеть Instagram

Фолловеры не прошли мимо таких снимков и засыпали Соню комплиментами: «Вся в маму», «Невероятно красивая», «Королева света», «Это божественно», «Так выросла», «Лучшая».

Напомним,