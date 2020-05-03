Меган Маркл проиграла суд с изданиями, которые детально освещали ее конфликт с отцом

3 мая 2020 12:00 Катерина Даниленко
Меган Маркл проиграла суд с изданиями, которые детально освещали ее конфликт с отцом
супруга принца Гарри Меган Маркл
социальная сеть Instagram

После шести месяцев разбирательств суд отказался удовлетворять иск.

Читайте такжеТест на близость: Влад Яма с супругой проверили, хорошо ли знают друг друга
Бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издание Mail on Sunday из-за того, что в газете напечатали ее личное письмо к отцу. Жена принца Гарри утверждает, что таблоид неправомерно использовал частную информацию, нарушил авторские права и закон о защите персональных данных.

В пяти опубликованных статьях освещались подробности конфликта Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, приведшего к полному разрыву их отношений. В материале приводились отрывки письма, в которых Меган предстает бесчувственной особой, не интересующейся здоровьем пережившего сердечный приступ отца.

Марк заявила, что издание намеренно показало ее с неприглядной стороны. В свою очередь, ответчик – представитель Associated Newspapers, выпускающего Mail on Sunday – считает, что ничего не было нарушено, ведь Маркл сама пересказывала письмо посторонним людям.

Читайте такжеЕсли это намек, то мы поняли: Дан Балан показал нежное фото с Тиной Кароль
Первое заседание суда по этому делу проходило в Лондоне в режиме онлайн. Часть претензий Маркл были отвергнуты, судьи сочли, что эти элементы искового заявления к делу о нарушении права на частную жизнь не относятся. Адвокаты знаменитости сохраняют оптимизм и заявляют, что борьба с прессой будет продолжена.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд конфликт социальные сети фото новости Меган Маркл

Материалы по теме

Лайфхак от папы: Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции
Новости

Лайфхак от папы: Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции
ТОП-3 ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее
Психология

ТОП-3 ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее
Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Кризис 30 лет: Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала
Новости

Кризис 30 лет: Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK