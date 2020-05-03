Меган Маркл проиграла суд с изданиями, которые детально освещали ее конфликт с отцом
После шести месяцев разбирательств суд отказался удовлетворять иск.
В пяти опубликованных статьях освещались подробности конфликта Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, приведшего к полному разрыву их отношений. В материале приводились отрывки письма, в которых Меган предстает бесчувственной особой, не интересующейся здоровьем пережившего сердечный приступ отца.
Марк заявила, что издание намеренно показало ее с неприглядной стороны. В свою очередь, ответчик – представитель Associated Newspapers, выпускающего Mail on Sunday – считает, что ничего не было нарушено, ведь Маркл сама пересказывала письмо посторонним людям.
Напомним,
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