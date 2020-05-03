Меган Маркл проиграла суд с изданиями, которые детально освещали ее конфликт с отцом

После шести месяцев разбирательств суд отказался удовлетворять иск.

Бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издание Mail on Sunday из-за того, что в газете напечатали ее личное письмо к отцу. Жена принца Гарри утверждает, что таблоид неправомерно использовал частную информацию, нарушил авторские права и закон о защите персональных данных.

В пяти опубликованных статьях освещались подробности конфликта Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, приведшего к полному разрыву их отношений. В материале приводились отрывки письма, в которых Меган предстает бесчувственной особой, не интересующейся здоровьем пережившего сердечный приступ отца.

Марк заявила, что издание намеренно показало ее с неприглядной стороны. В свою очередь, ответчик – представитель Associated Newspapers, выпускающего Mail on Sunday – считает, что ничего не было нарушено, ведь Маркл сама пересказывала письмо посторонним людям.

Первое заседание суда по этому делу проходило в Лондоне в режиме онлайн. Часть претензий Маркл были отвергнуты, судьи сочли, что эти элементы искового заявления к делу о нарушении права на частную жизнь не относятся. Адвокаты знаменитости сохраняют оптимизм и заявляют, что борьба с прессой будет продолжена.

Напомним,