Невероятная правда о звездах: экскурсия по квартире Евгения Клопотенко и почему Холостячка может пожалеть о своем выборе

Невероятная правда о звездах: экскурсия по квартире Евгения Клопотенко и почему Холостячка может пожалеть о своем выборе

В субботу, 19 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

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