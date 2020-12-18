Невероятная правда о звездах: экскурсия по квартире Евгения Клопотенко и почему Холостячка может пожалеть о своем выборе

18 декабря 2020 21:10 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: экскурсия по квартире Евгения Клопотенко и почему Холостячка может пожалеть о своем выборе
Невероятная правда о звездах: экскурсия по квартире Евгения Клопотенко и почему Холостячка может пожалеть о своем выборе
пресс-служба

В субботу, 19 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дайджест самого романтического реалити страны «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты финала проекта! Каким был самый волнительный выбор на реалити? В чем секрет идеальных отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой? И почему о своем выборе может пожалеть Ксения Мишина?

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В гостях у звезды: экскурсию по квартире проведет Евгений Клопотенко! Прогулка с Ольгой Горбачевой: какие слухи о своей жизни подтвердит знаменитость, а какие – опровергнет? Кто из знаменитых актеров стал заложником одной роли? Скандальные фото и видео звезд: кто участвовал в масштабных конфликтах и как это закончилось? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!

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