МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника

18 декабря 2020 18:40 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника
МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника
пресс-служба

До финала МастерШеф-10 на СТБ осталось совсем немного и кулинарам-аматорам придется приложить максимум усилий, собрать всю волю в кулак и идти к победе вопреки всему.

Читайте такжеLe Маршрутка-2: Лесю Никитюк во время путешествия обокрали в Черниговской области
Судьи "МастерШеф-10" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский испытают индивидуальные таланты участников.

В этот раз вам не удастся спрятаться за командную работу. Вы не будете зависеть друг от друга ни физически, ни эмоционально. Вам достанется один из ингредиентов, который станет звездой блюда – от изысканных гребешков до ливерной колбасы. Что это за продукт – решит это капитан-победитель предыдущего конкурса, – объявят судьи.

После того, как все продукты-звезды будут определены, судьи ошеломят новостью – тот, у кого наихудший ингредиент получит право выбрать второй обязательный продукт для себя и конкурентов. Борьба обещает быть зрелищной, ведь это идеальный шанс подставить соперников и на шаг приблизиться к мечте. Кто же получит черный фартук и критику судей, а кто – заветный китель, – узнаем завтра на СТБ!

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)
Телешоу

Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри
Новости

Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри
Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Новости

Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK