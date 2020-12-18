МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника
До финала МастерШеф-10 на СТБ осталось совсем немного и кулинарам-аматорам придется приложить максимум усилий, собрать всю волю в кулак и идти к победе вопреки всему.
В этот раз вам не удастся спрятаться за командную работу. Вы не будете зависеть друг от друга ни физически, ни эмоционально. Вам достанется один из ингредиентов, который станет звездой блюда – от изысканных гребешков до ливерной колбасы. Что это за продукт – решит это капитан-победитель предыдущего конкурса, – объявят судьи.
После того, как все продукты-звезды будут определены, судьи ошеломят новостью – тот, у кого наихудший ингредиент получит право выбрать второй обязательный продукт для себя и конкурентов. Борьба обещает быть зрелищной, ведь это идеальный шанс подставить соперников и на шаг приблизиться к мечте. Кто же получит черный фартук и критику судей, а кто – заветный китель, – узнаем завтра на СТБ!