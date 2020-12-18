Le Маршрутка-2: Лесю Никитюк во время путешествия обокрали в Черниговской области
18 декабря 2020 12:50
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк осталась без вещей.
Лесе Никитюк, когда Новый канал отправил ее на «Le Маршрутке» исследовать Черниговскую область.Как без навигатора Леся Никитюк будет путешествовать по Черниговской области – узнаете в «Le Маршрутке» в субботу в 12:00 на Новом канале.
Ведущая с водителем остановились отдохнуть в «Богдане» около поля и осталась без вещей.
Как так можно было уснуть, чтобы не слышать воров? – удивилась Леся. – Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но первым делом вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать.
Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Напомним,