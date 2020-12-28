Один за всех: в новом сезоне ток-шоу будет новый ведущий

Один за всех: в новом сезоне ток-шоу будет новый ведущий

27 декабря эфире СТБ вышел финальный выпуск 15-го сезона остросоциального ток-шоу «Один за всех».

Это был последний выпуск с Михаилом Присяжнюком . В новом сезоне ведущим проекта станет адвокат, криминалист, психолог Сергей Костыра.

Михаил Присяжнюк был ведущим «Один за всех» с 2018 года. Этой осенью Михаил выбрал политическую карьеру и стал депутатом Киевсовета. Контракт Михаила с СТБ заканчивался в декабре 2020 года, и телеканалом было принято решение его не продлевать. Команда проекта благодарна Михаилу за сотрудничество в поиске правды в непростых историях героев «Один за всех».

Михаил Присяжнюк / пресс-служба

Остросоциальное ток-шоу «Один за всех» продолжит помогать тем, для кого проект является последней надеждой восстановить справедливость. И в новом сезоне «Один за всех» на страже справедливости будет стоять Сергей Костыра.

Сергей по образованию юрист-правовед, адвокат, психолог. Карьеру следователя начал в 1999 году, с 2004 года успешно ведет адвокатскую практику. Аспирант кафедры уголовного права и процесса. Последние 2 года, параллельно с основной деятельностью, Сергей является адвокатом проекта «Один за всех». Он очень хорошо знает, с какими проблемами люди приходят в студию проекта и как необходимо действовать ведущему остросоциального ток-шоу, чтобы им помочь.

Один за всех: новый ведущий ток-шоу Сергей Костыра / пресс-служба

Более 20 лет я помогаю людям восстановить справедливость, как криминалист и практикующий адвокат. Когда необходимо добиться справедливости, я знаю, как нужно действовать, а не говорить. Как юристу и гражданину, мне не все равно, в каком обществе мы с вами живем. А как муж и отец, я готов идти до конца, когда страдают невиновные, - говорит Сергей Костыра.

Новый сезон «Один за всех» стартует в эфире СТБ в феврале 2021 года.

Напомним,