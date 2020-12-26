Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска

Эксклюзив 26 декабря 2020 02:00 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска

В 18 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 24.12.2020 были сплошные откровения – Евгений Кошевой шлепнул Лару Фабиан, Леся Никитюк убирала с Пенелопой Крус, а Влад Яма боится кошек.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили юморист Евгений Кошевой, тревел-ведущий Дмитрий Комаров и хореограф Влад Яма во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – певица NK (Настя Каменских), телеведущая Александра Кучеренко и хореограф Алена Шоптенко. Чья же команда оказалась сильнее?

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В конкурсе «Руки-ноги» блестал Влад Яма. Он спас команду, ведь в некоторых словах ставил сразу по три буквы, демонстрируя растяжку. Девушки же, наоборот, были супер-спокойными, что не похоже на поведение большинства участниц сезона в этом раунде.

Здесь за всех играл Влад Яма. И лежа, и в прыжке. Он – осьминог мужской команды, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.

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В конкурсе «Кнопка» всех удивил Евгений Кошевой, который с первых нот угадал песню «Шкода» певицы TAYANNA. А потом еще и пошутил, переназвав песню Артема Пивоварова «Номер 1» на «Помер 1». Закончился раунд бонусной тысячей. Но не благодаря вопросу, как обычно. На этот раз все было гораздо интереснее – деньги наличными собрала Леся Никитюк у своей команды и подарила Притуле.

В раунде «Обмен ролями» в студию зашли восемь гладко выбритых мужчин. Женскую команду ждало непростое испытание: угадать, кто из них кто, по фотографиям с бородами.

У их соперников было похожее задание. Только они угадывали, как приглашенные в студию девушки выглядят с профессиональным макияжем.

В раунде «Правда или ложь» Влад Яма признался, что боится кошек, Леся Никитюк рассказала, как убирала в отеле с Пенелопой Крус, а Евгений Кошевой вспомнил, как когда-то шлепнул по попе Лару Фабиан.

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В финале шоу участники поиграли в необычный баскетбол, ведь у каждого из них было свое кольцо над головой, куда они закидывали мячи. Кстати, впервые в истории шоу одна из команд начала игру в финале с нулем гривен в кармане.

Кто это был и почему? Сможете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» на сайте или YouTube-канале Нового канала!

Напомним,  

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