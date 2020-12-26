Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска
В 18 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 24.12.2020 были сплошные откровения – Евгений Кошевой шлепнул Лару Фабиан, Леся Никитюк убирала с Пенелопой Крус, а Влад Яма боится кошек.
Противостояла им команда Леси Никитюк – певица NK (Настя Каменских), телеведущая Александра Кучеренко и хореограф Алена Шоптенко. Чья же команда оказалась сильнее?
Здесь за всех играл Влад Яма. И лежа, и в прыжке. Он – осьминог мужской команды, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.
В раунде «Обмен ролями» в студию зашли восемь гладко выбритых мужчин. Женскую команду ждало непростое испытание: угадать, кто из них кто, по фотографиям с бородами.
У их соперников было похожее задание. Только они угадывали, как приглашенные в студию девушки выглядят с профессиональным макияжем.
В раунде «Правда или ложь» Влад Яма признался, что боится кошек, Леся Никитюк рассказала, как убирала в отеле с Пенелопой Крус, а Евгений Кошевой вспомнил, как когда-то шлепнул по попе Лару Фабиан.
Кто это был и почему? Сможете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
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Напомним,