Скандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность
Популярная блогер из Днепра стала гостьей шоу «Зірки, чутки та Галлівуд» на телеканале ТЕТ.
Во время игры «Правда или действие?», Анна отвечала на весьма каверзные вопросы. Один из них касался недостатков внешности блогера.
У меня пальцы короткие, как сосиски с сыром… сардельки. Я терпеть не могу свои руки. Мне нравится, когда они изящные, как у пианистки, а мои подходят только чтоб открывать пиво. А еще я коротконогая, – заявила Анна Алхим.
Для того, чтобы узнать, какие испытания пришлось пройти Алине Гросу, Вере Кекелие, DJ NANA и другим украинским селебретис, включай по будням телеканал ТЕТ в 17:15.
Напомним,