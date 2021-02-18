Скандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность

18 февраля 2021 05:30 Юлия Крутиева
Скандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность
Блогер Анна Алхим
пресс-служба

Популярная блогер из Днепра стала гостьей шоу «Зірки, чутки та Галлівуд» на телеканале ТЕТ.

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15 февраля на ТЕТ состоялась премьера звездно-несерьезно-гламурно-антипафосного шоу "Зірки, чутки & Hallywood", где ведущие-инфлюенсеры Женя Таллер и Настя Елисеева делятся со зрителями увлекательными хит-парадами из мира шоу-бизнеса, а также берут небанальные интервью у украинских знаменитостей. Одной из первых студию посетила скандальный блогер Анна Алхим.

Во время игры «Правда или действие?», Анна отвечала на весьма каверзные вопросы. Один из них касался недостатков внешности блогера.

У меня пальцы короткие, как сосиски с сыром… сардельки. Я терпеть не могу свои руки. Мне нравится, когда они изящные, как у пианистки, а мои подходят только чтоб открывать пиво. А еще я коротконогая, – заявила Анна Алхим.

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Не пожелав отвечать на вопросы, где Анна хранит свои деньги, оказывали ли ей знаки внимания влиятельные политики, в качестве наказания блогеру пришлось записывать аудиосообщение Алексею Дурневу с приглашением на закрытую свингер вечеринку, а также есть личинки зофобуса.

Для того, чтобы узнать, какие испытания пришлось пройти Алине Гросу, Вере Кекелие, DJ NANA и другим украинским селебретис, включай по будням телеканал ТЕТ в 17:15.

Напомним,

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