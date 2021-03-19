Затерянный мир: ТОП-5 интересных фактов про ведущего Максима Сухенко

Эксклюзив 19 марта 2021 11:16 Юлия Туренко
Затерянный мир: ТОП-5 интересных фактов про ведущего Максима Сухенко
Затерянный мир: ТОП-5 интересных фактов про ведущего Максима Сухенко
пресс-служба

На этой неделе ведущий информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2 Максим Сухенко отпраздновал свой день рождения.

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TV.UA рассказывает самые интересные факты о звездном имениннике Максиме Сухенко.

1. Телеведущий – заядлый путешественник, в его туристическом маршруте более 40 стран: от холодной Гренландии до невыносимо жаркой страны львов – Сьерра-Леоне в Африке.

2. Любимое хобби Максима Сухенко – парусный спорт. Телеведущий уже много лет занимается сейлингом.

Поход на яхте – это настоящее приключение, со своими находками и проблемами. Например, на одном небольшом тихом островке мы с друзьями с удивлением нашли ресторан с мишленовской звездой – вкусно невероятно! На втором попали в шторм и всю ночь несли вахты, чтобы лодку со всеми нами не снесло на скалы.

3. Будучи репортером, Сухенко не раз рисковал жизнью ради ярких кадров и эксклюзивных сюжетов.

За 16 лет работы репортером пришлось побывать в разных ситуациях: взбираться на действующие вулканы в Италии, прятаться от снежной бури в Гренландии и снимать страшные потопы на Закарпатье.

4. Чтобы покорить сердце будущей супруги, сначала покорил горы.

Люблю отдыхать динамично, быстро и громко. Лыжи, парусный спорт, виндсерфинг. На лыжах – более 15 лет, это хобби моей жены. Чтобы ее завоевать, пришлось освоить скорость и покорить горы. Лыжи – мой любимый семейный отдых.

5. Самую экзотическую кухню пробовал в… Украине.

Во время съемок «Затерянного мира» про самую странную и дорогую еду пришлось познакомиться с мексиканской кухней. С жаренными сверчками, очень острыми блюдами и, конечно, рюмочкой старшего брата текилы – мескалем.

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