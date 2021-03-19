Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца

19 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца
Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца / @emrata

Супермодель стала мамой 8 марта.

Читайте такжеЭмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски недавно родила первенца и наслаждается новым положением.

Супермодель не только рассказывала о своей беременности подписчикам, но и активно фотографировалась во время беременности. Буквально за несколько недель до родов Эмили разместила серию пикантных снимков на своей странице в социальной сети Instagram, на которых позировала полностью обнаженной на восьмом месяце беременности. 

Сегодня Эмили снова удивила своих поклонников, показав на фотографиях процесс родов.

Читайте такжеВасилиса Фролова родила первенца: телеведущая рассекретила имя малыша и отца своего ребенка
Между схватками и первыми моментами со Слаем. Жизнь!
 – подписала модель снимки.

Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца / @emrata

На фото видно, что Эмили во время схваток поддерживал супруг.

На коллаже также изображен самый трогательный момент родов, когда новоявленная мама смогла прижать сына к груди.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд новости Эмили Ратажковски Эмили Ратаковски

Материалы по теме

Илона Гвоздева – об особом этапе в жизни: Или она меня, или я ее
Новости

Илона Гвоздева – об особом этапе в жизни: Или она меня, или я ееЭксклюзив
Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди сильно постарел – что случилось?
Новости

Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди сильно постарел – что случилось?Эксклюзив
Максим Самчик о сериале «Любовь Веры»: Я никогда не играл раскрепощенных героев
Интервью

Максим Самчик о сериале «Любовь Веры»: Я никогда не играл раскрепощенных героевЭксклюзив
Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки
Анонсы на ТВ

Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK