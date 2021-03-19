Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца
Супермодель стала мамой 8 марта.
Супермодель не только рассказывала о своей беременности подписчикам, но и активно фотографировалась во время беременности. Буквально за несколько недель до родов Эмили разместила серию пикантных снимков на своей странице в социальной сети Instagram, на которых позировала полностью обнаженной на восьмом месяце беременности.
Сегодня Эмили снова удивила своих поклонников, показав на фотографиях процесс родов.
Между схватками и первыми моментами со Слаем. Жизнь!– подписала модель снимки.
На фото видно, что Эмили во время схваток поддерживал супруг.
На коллаже также изображен самый трогательный момент родов, когда новоявленная мама смогла прижать сына к груди.
Напомним,