Супермодель стала мамой 8 марта.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски недавно родила первенца и наслаждается новым положением.

Супермодель не только рассказывала о своей беременности подписчикам, но и активно фотографировалась во время беременности. Буквально за несколько недель до родов Эмили разместила серию пикантных снимков на своей странице в социальной сети Instagram, на которых позировала полностью обнаженной на восьмом месяце беременности.

Сегодня Эмили снова удивила своих поклонников, показав на фотографиях процесс родов.

Между схватками и первыми моментами со Слаем. Жизнь!

– подписала модель снимки.

Эмили Ратаковски показала, как рожала первенца / @emrata

На фото видно, что Эмили во время схваток поддерживал супруг.

На коллаже также изображен самый трогательный момент родов, когда новоявленная мама смогла прижать сына к груди.

Напомним,