Эмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
Модель Эмили Ратаковски родила первенца.
Все эти дни звезда не сообщала публике, что стала мамой. Однако сегодня на своей странице в Инстаграм Эмили рассекретила имя первенца и поделилась фотографией с новорожденным.
Вместе со своим супругом, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, актриса назвала сына Сильвестр Аполло Беар, коротко – Слай.
Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и полное любви утро моей жизни, – подписала кадр Ратаковски.
Напомним,