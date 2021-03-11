Эмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом

11 марта 2021 22:47 Юлия Крутиева
Эмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
Модель Эмили Ратаковски
Fotobank / GettyImages

Модель Эмили Ратаковски родила первенца.

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В семье 29-летней американской модели и актрисы случилось пополнение. Эмили Ратаковски родила сына. На свет малыш появился 8 марта.

Все эти дни звезда не сообщала публике, что стала мамой. Однако сегодня на своей странице в Инстаграм Эмили рассекретила имя первенца и поделилась фотографией с новорожденным.

Эмили Ратаковски с сыном / instagram.com/emrata

Вместе со своим супругом, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, актриса назвала сына Сильвестр Аполло Беар, коротко – Слай.

Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и полное любви утро моей жизни, – подписала кадр Ратаковски.

Напомним,

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