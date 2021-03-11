Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу стал опекуном эквадорской малышки

Эксклюзив 11 марта 2021 20:30 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу стал опекуном эквадорской малышки
Орел и Решка: ведущий тревел-шоу Антон Зайцев
пресс-служба Нового канала

Кто же сумел покорить сердце заядлого путешественника Антона Зайцева – ведущего тревел-шоу на Новом канале?

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Природа и животный мир Эквадора страдают не только от катаклизмов. Тут животных приходится спасать от людей. Занимаются этим волонтеры «Меразонии» – это что-то типа госпиталя для зверей, попавших в беду. Путешествуя по дороге вулканов, в этот центр заехал Антон Зайцев – ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», который показывает Новый канал.

Мы не зоопарк, животных на показ не выставляем. Наша миссия – их защита от браконьеров и черных торговцев. Следим за рационом и физическим состоянием животных, даем им лекарства, –рассказала волонтер Дженни. – Когда они поправляются, мы отпускаем их домой, в дикую природу. Центр живет за счет денег волонтеров и пожертвований на опекунство.

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Большинство питомцев пережили сильный стресс. Их хотели переправить через границу, и делали это особо живодерским способом – засовывая в маленькие коробки, клетки и чемоданы. 

Помочь животному из «Меразонии» может любой желающий, став его опекуном. Стоит это 300 долларов, деньги идут на еду и лекарства. Волонтеры ведут отчет о состоянии подопечного и сообщают о всех важных переменах в его жизни.

Стать опекуном решился и ведущий Антон Зайцев – он «усыновил» обезьянку Руа. Это рыжий ревун, родителей которого застрелили браконьеры. Волонтеры отвоевали малышку, и теперь она живет в центре.

Мы много говорим о любви к животным, но люди в «Меразонии» доказывают свою любовь не словом, а делом, – отметил ведущий «Орла&Решки».

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

Напомним, 

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