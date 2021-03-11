Алла Мазур сделала прививку от коронавируса индийской вакциной

Телеведущая Алла Мазур решила обезопасить свое здоровья от заражения коронавирусом.

В прошлом году Алла Мазур шокировала всех неожиданной новостью. На своей странице в Фейсбук ведущая сообщила, что с 2019 года борется с раковым заболеванием.

За это время Алла прошла курс лечения и сумела победить эту страшную болезнь. На старте пандемии коронавируса она обратилась к людям со слабым иммунитетом и посоветовала соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Сейчас же Мазур советует всем украинцам не игнорировать вакцинацию. Более того, ведущая на своем личном примере доказала, что в этом нет ничего страшного.

На днях звезда канала «1+1» сделала себе прививку индийской вакциной Covishield. Все проходило в обычной больнице скорой помощи. Контакты Аллы занесли в электронную базу, после чего вторая доза была закреплена автоматически.

Своими впечатлениями Алла поделилась в Фейсбук.

После прививки прошло уже 3 часа. Чувствую себя абсолютно нормально, - пишет звезда. - От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки.

Телеведущая Алла Мазур / facebook.com/1plus1.AllaMazur

Также Мазур рассказала, какая коммуникация у нее была с медицинским персоналом.

Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии «поймали» рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас, - рассказывает Мазур. - Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от Covid в моем случае не просто можно, а - надо! Даже если у вас снижен иммунитет - вакцина его активирует.

Напомним,