Алла Мазур сделала прививку от коронавируса индийской вакциной
Телеведущая Алла Мазур решила обезопасить свое здоровья от заражения коронавирусом.
За это время Алла прошла курс лечения и сумела победить эту страшную болезнь. На старте пандемии коронавируса она обратилась к людям со слабым иммунитетом и посоветовала соблюдать дистанцию и носить защитные маски.
Сейчас же Мазур советует всем украинцам не игнорировать вакцинацию. Более того, ведущая на своем личном примере доказала, что в этом нет ничего страшного.
На днях звезда канала «1+1» сделала себе прививку индийской вакциной Covishield. Все проходило в обычной больнице скорой помощи. Контакты Аллы занесли в электронную базу, после чего вторая доза была закреплена автоматически.
Своими впечатлениями Алла поделилась в Фейсбук.
После прививки прошло уже 3 часа. Чувствую себя абсолютно нормально, - пишет звезда. - От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки.
Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии «поймали» рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас, - рассказывает Мазур. - Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от Covid в моем случае не просто можно, а - надо! Даже если у вас снижен иммунитет - вакцина его активирует.
Напомним,